Traumnote für Realschüler aus Pfaffenhausen

Plus Christoph Tröbelsberger schließt die Realschule des Maristenkollegs in Mindelheim mit 1,0 ab. Welche Pläne der Pfaffenhausener nun hat.

Für viele Schülerinnen und Schüler im Unterallgäu geht ein Schuljahr zu Ende, für einige sogar die gesamte Schulzeit. Auch auf der Realschule des Mindelheimer Maristenkollegs haben 59 Jugendliche ihren Abschluss abgelegt. Darunter auch Christoph Tröbelsberger, der einen Traum-Durchschnitt von 1,0 erreicht hat.