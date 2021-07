Trio Mystérieuse feiert in Mindelheim Premiere

Plus Die drei Musiker des "Trio Mystérieuse" sorgen bei „Sommer in der Stadt“ im Mindelheimer Kolleghof für einen beschwingten Abend.

Manche Begegnungen sind schon ein echter Glücksfall. Solch eine Begegnung hatten Elias Prinz und Ida Koch mit Nils Friedl Anfang dieses Jahres. Dabei war es reiner Zufall, erzählt Elias Prinz.