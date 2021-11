Unfall in Mindelheim: Autofahrer kracht in Zaun und Straßenlaterne

In einer Linkskurve hat ein 18-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren - und zusammen mit seinen drei Beifahrern großes Glück gehabt.

Großes Glück hatten ein 18-jähriger Autofahrer und seine drei Beifahrer am späten Freitagabend: Der junge Mann hatte die Frundsbergstraße in Mindelheim in südöstlicher Richtung befahren und war in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei durchbrach er einen Zaun und überfuhr eine Straßenlaterne.

Die vier Insassen des Autos kamen bei dem Unfall in Mindelheim mit dem Schrecken davon

Wohl nur durch Glück seien die vier Insassen des Autos nicht verletzt worden, so die Polizei. Am Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand nach vorläufigen Schätzungen ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro, der Sachschaden an Zaun und Laterne dürfte im vierstelligen Bereich liegen. (mz)