Ungeimpfte fordern bei Demo in Mindelheim Respekt für ihre Haltung

Plus Rund 140 Menschen demonstrieren in Mindelheim gegen eine mögliche Impfpflicht in medizinischen Berufen.

Die einen haben einfach Angst vor einer Impfung, weil sie die Impfstoffe gegen das Coronavirus für nicht ausgereift ansehen. Bei anderen kocht die Wut hoch, weil sie sich als Ungeimpfte von Arbeitskolleginnen und -kollegen, Vorgesetzten und ihrem Arbeitgeber unter Druck gesetzt fühlen. Am Mittwochnachmittag brachen sich diese Emotionen auf einer friedlichen Corona-Demo mit rund 140 Teilnehmern vor dem Landratsamt in Mindelheim Bahn. Ein Großteil von ihnen arbeitet in sozialen Berufen als Pfleger, Krankenschwester oder Arzt. Sie forderten, dass ihre persönliche Entscheidung gegen das Impfen akzeptiert werde.

