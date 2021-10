Verdienstmedaille für vier Mindelheimer

Plus Die Stadt Mindelheim zeichnet vier engagierte Ehrenamtliche aus, die sich besonders um das Gemeinwohl verdient gemacht haben.

Während die Kicker des FC Bayern am Mittwochabend ihr Spiel um den DFB-Pokal gegen Mönchengladbach haushoch verloren, gewannen vier dem Gemeinwohl verpflichtete Frauen und Männer aus Mindelheim: Bürgermeister Stephan Winter verlieh ihnen die Verdienstmedaille der Stadt. Und das aus gutem Grund.