Mindelheim

vor 16 Min.

Verkehrswacht Mindelheim wieder in ruhigem Gewässer

Plus Nach einer turbulenten Zeit gab es in dem Mindelheimer Verein viel aufzuarbeiten. Sogar ein Gerichtsprozess stand an. Nun gibt es gute Nachrichten.

Von Sabine Adelwarth

Für viel Wirbel hatte Ende 2017 der Vorstandswechsel bei der Kreisverkehrswacht Mindelheim gesorgt. Das neue Vorstandsgremium hatte in den vergangenen Jahren viel aufzuarbeiten und die entdeckten finanziellen Ungereimtheiten beschäftigten sogar die Justiz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen