Voller Einsatz für Familien in Mindelheim

Die Stadt Mindelheim organisiert jetzt das Bündnis für Familien, das Ursula Kiefersauer aufgebaut hat. Für die Zukunft gibt es bereits erste Pläne.

Erstmals unter der Flagge der Stadt traf sich das „Bündnis für Familien in Mindelheim“ (ehemals Familien-Netzwerk). Insgesamt 22 Vertreter aus den Bereichen Soziales, Familien und Bildung haben sich im Silvestersaal zusammengefunden.

Bürgermeister Stephan Winter würdigte die geleistete Arbeit von Ursula Kiefersauer, die das Bündnis für Familien unter dem alten Namen „Netzwerk Familien“ geknüpft hatte. Die Aufgabe hat nun die Leiterin des Sachgebietes „Soziale Angelegenheiten“, Ute Bergmaier übernommen. „Ein besonderer Dank gilt Frau Kiefersauer für das Zusammenhalten des Familiennetzwerks, das inzwischen über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist“, sagte Winter laut Mitteilung der Stadt. Es sei eine homogene Gruppe entstanden, deren Mitglieder sich alle für die Familie einsetzten. Am Ende waren es knapp 40 Organisationen, die sich dieser Aufgabe verschrieben haben.

Im Mindelheimer Forum fanden 18 Familientage statt

Kiefersauer sagte: „Rückblickend waren es fast 20 Jahre, in denen ich die Netzwerkarbeit innehatte. Höhepunkte waren mit Sicherheit die jährlich stattfindenden Familientage im Forum.“ Insgesamt gab es 18 Familientage.

Die Leiterin des städtischen Seniorenbüros Maria Brosch stellte die Mindelheimer Nachbarschaftshilfe vor. Brosch setzt sich außerdem für eine größere Anzahl an Plätzen in der Kurzzeitpflege beziehungsweise Tagespflege im Landkreis ein. Das Seniorenbüro ist auch auf Suche nach einem Treffpunkt für Senioren in Mindelheim.

Auch künftig soll es in Mindelheim jährlich eine Veranstaltung für Familien geben

Auch Neuwahlen standen auf dem Programm. Bisher führte Ursula Kiefersauer das Familien-Netzwerk. Jetzt wurde Ute Bergmaier kraft Amtes durch die Stadt Mindelheim zur Vorsitzenden ernannt. Einstimmig gewählt wurden außerdem Saskia Kastello vom Dominikus-Ringeisen-Werk als Protokollführerin, Florian Kastenmeier vom Kreisjugendring als Erster Stellvertreter und Isabella Klein vom Sozialpädagogischen Fachdienst (KJF) als Zweite Stellvertreterin.

Geplant ist auch in Zukunft eine jährliche Veranstaltung für Familien. Die Mitglieder des Bündnisses sind zunächst aufgefordert, mit ihren Einrichtungen Rücksprache darüber zu halten, was angeboten werden könnte und dies der Stadtverwaltung mitzuteilen. Mindestens einmal jährlich soll es außerdem Sitzungen des Bündnisses geben. (mz)