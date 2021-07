Vor der Öffnung: Gute Aussichten für Freibadfreunde in Mindelheim

Plus In zweieinhalb Wochen wird das Mindelheimer Freibad nach der Sanierung wieder öffnen. Bei den Bauarbeiten galt es einige Hürden zu überwinden. Dafür gibt es im Schwimmbad nun auch ganz Neues zu entdecken.

Noch ist das Mindelheimer Freibad leer – zumindest fast. Die letzten Bauarbeiten sind in vollem Gange. Eines der beiden großen Schwimmbecken ist schon voller Wasser, das andere wird gerade befüllt. Am Mittwoch, 21. Juli, wird das Freibad nach der umfassenden Sanierung wieder für die Mindelheimer öffnen. Wir haben uns schon vorab dort umgesehen.