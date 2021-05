Voting: Mehrheit der MZ-Leser ist impfwillig

In der Online-Umfrage unter unseren Lesern sagen 60 Prozent, dass sie schon geimpft sind oder noch auf den Pieks warten. Neue Umfrage online.

„Haben Sie sich schon für eine Corona-Impfung angemeldet?“ wollten wir auf unserer Homepage www.mindelheimer-zeitung.de/lokales von unseren Lesern wissen. Mehr als 530 User haben abgestimmt. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ.

27 Prozent der MZ-Leser gaben in dem Online-Voting an, sich bereits für eine Impfung registriert zu haben. Genauso viele gaben bei der Abstimmung an, bereits gegen Corona geimpft zu sein. Sechs Prozent haben sich noch nicht angemeldet, haben aber vor, sich impfen zu lassen.

Insgesamt sind also 60 Prozent der Leser impfbereit. Die restlichen Teilnehmer der Umfrage – und damit 40 Prozent – gaben an, dass sie sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen.

Stimmen Sie hier bei unserer neuen Umfrage ab:

Lesen Sie dazu auch: