Warum die Firma Grob weiter Mitarbeiter sucht

Plus Nicht nur die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz gibt dem Mindelheimer Unternehmen Grob weiter Auftrieb.

Die Grob-Werke in Mindelheim können zur Zusammenarbeit mit dem Automobilkonzern Mercedes-Benz keine weiteren Auskünfte erteilen, die über die gemeinsame Presseerklärung hinausgehen. Wie berichtet, setzt Mercedes-Benz langfristig auf die Zusammenarbeit mit Grob, um Batterieproduktionssysteme zu entwickeln und aufzubauen. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Grob-Werke, German Wankmiller, teilte auf Anfrage mit, Mercedes-Benz und die Grob-Werke hätten eine Vertraulichkeitserklärung vereinbart. Für alle, die auf Jobsuche sind, gibt es dennoch gute Nachrichten: Grob sucht Mitarbeiter.