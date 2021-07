Was aus der roten Telefonzelle in Mindelheim wird

Plus Drei Ideen waren zur Wahl gestanden, wie die englische Telefonzelle in Mindelheim genutzt werden soll. Eine innovative Idee setzte sich durch.

Die Entscheidung war hauchdünn ausgefallen: Leserinnen und Leser der Mindelheimer Zeitung hatten auf Beschluss des Jugend-, Kultur- und Sozialausschusses entscheiden dürfen, was aus der englischen Telefonzelle am Rathaus werden soll. Jetzt hat sich der Stadtrat mit 22 gegen eine Stimme (Michael Gerle) dem Votum angeschlossen.