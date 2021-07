Was soll aus der roten Telefonzelle in Mindelheim werden?

Es gibt drei Vorschläge, wie die englische Telefonzelle in Mindelheim künftig genutzt werden könnte. Die Leserinnen und Leser der Mindelheimer Zeitung können mitentscheiden.

Zwei rote Telefonzellen hat die englische Partnerstadt East Grinstead vor Jahren Mindelheim als Zeichen der besonderen Wertschätzung vermacht. Eine davon steht an prominenter Stelle am Rathaus, die andere lagert beim Bauhof. Das Problem: Weil beide seit einigen Jahren nicht mehr als Telefonzellen genutzt werden, stellt sich nun die Frage, was sich aus diesen Telefonzellen machen lässt.

Die Lokalredaktion der Mindelheimer Zeitung hatte ihre Leserinnen und Leser ebenso zum Ideensammeln aufgerufen wie die Kulturfabrik auf der Insel. Aus der Fülle an eingereichten Vorschlägen hat die Stadtverwaltung zusammen mit Bürgermeister Stephan Winter acht ausgewählt. Diese schafften es nun in die Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sozialausschusses.

Die Idee einer bepflanzten Telefonzelle fand im Mindelheimer Stadtrat keine Mehrheit

Kulturamtsleiter Christian Schedler stellte die acht Ideen vor, die er alle lobte. In der Aussprache war dann aber recht schnell klar, dass ein paar Ideen nur geringe Chancen auf Umsetzung haben. Entweder weil sie zu teuer sind, zu wenig Leben versprechen oder schlicht weil es Ähnliches bereits gibt. Nicht mehr in die engere Wahl schafften es:

Kolla-Board, Sorgentelefon und Kreativ-Box. Mit Hilfe von Zetteln hätten hier Menschen Nachbarschaftshilfen anbieten können, für die nichts bezahlt worden wäre. Eine Rolle für die Ablehnung hat wohl gespielt, dass es eine Nachbarschaftshilfe bereits gibt und im Rathaus ein Kummerkasten vorhanden ist, der in der gesamten rund 20-jährigen Amtszeit von Stephan Winter noch kein einziges Mal genutzt worden ist. Die Menschen nutzen Telefon, E-Mail oder die Bürgersprechstunde, um ihre Anliegen loszuwerden, sagte Winter.

Gestrichen wurde auch das Notruf-Terminal. Dazu wäre erheblicher Aufwand nötig gewesen. In Zeiten, in den jeder ein Handy hat, halten das die Stadträte für verzichtbar.

Ebenfalls keine Mehrheit fand die bepflanzte Telefonzelle. Das wäre zwar machbar und auch ein Hingucker in der Altstadt. Es müsste sich aber jemand ums Gießen und die Pflege kümmern. Und wirklich ein belebende Element wäre diese Form der Nutzung auch nicht, die Stadträtin Kiefersauer gefordert hatte. Und auch der Vorschlag, eine Handy-Ladestation dort einzurichten, wurde verworfen.

Auch die Idee, in der Telefonzelle eine Geschichtsbox einzurichten, fiel durch

Einen neunten Vorschlag brachte Jan-Erik Ahlborn in die Debatte ein. Er hätte es gut gefunden, wenn eine Geschichtsbox darin Platz gefunden hätte mit Anekdoten aus der Geschichte der Stadt. Diese Idee allerdings kollidiert mit einem Projekt der Allgäu GmbH. Schon kommendes Jahr soll es eine App mit Namen „Lausch-Touren“ geben. Bei einem Stadtrundgang könnten Besucher an ihrem Smartphone dann genau solche Anekdoten abhören, sagte Bürgermeister Winter.

Bleiben also diese drei Vorschläge, über die nun die Leserinnen und Leser der Mindelheimer Zeitung entscheiden dürfen. Dies hat der Ausschuss einstimmig so beschlossen. Mitmachen kann jeder, entweder per E-Mail an die Adresse: redaktion@mindelheimer-zeitung.de unter dem Stichwort „Telefonzelle“. Oder per Post an: Mindelheimer Zeitung, Redaktion, Dreerstraße 6, 87719 Mindelheim oder beim Voting weiter unten. Die Abstimmung endet am Sonntag, 11. Juli.

Das sind die drei Alternativen für die rote Telefonzelle am Mindelheimer Rathaus. Möglicherweise wird auch die zweite vorhandene Zelle wieder aktiviert und zum Beispiel am Forum aufgestellt.

Büchertauschzelle: Bücher, die man bereits gelesen hat, kann man hier einstellen und sich andere Bücher dafür rausnehmen.

Die kleinste Galerie der Region: Verschiedene lokale Künstler bekommen hier die Möglichkeit, ihre Werke auf kleinstem Raum zu präsentieren.

Partnerstädte-Info-Box: Hier findet man die neuesten Informationen, Fotos oder Prospekte aus den sechs Partnerstädten der Stadt Mindelheim .

Stimmen Sie hier ab: