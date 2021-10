Mindelheim

09:59 Uhr

Weihnachtsmarkt in Mindelheim ab 2022 auf der Mindelburg?

Die Mindelburg begeistert: 2014 lockte die kubanische Nacht Tausende von Besuchern an. Findet hier bald ein Weihnachtsmarkt statt?

Plus Der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz steht möglicherweise vor dem Aus. Allerdings lehnt die Stadt Mindelheim eine Rückkehr auf den Marienplatz ab. Kulturamtsleiter Schedler überrascht nun mit einer völlig neuen Idee.

Von Johann Stoll

Der Weihnachtsmarkt am Kirchplatz hat keinerlei positiven Effekt auf den Einzelhandel in der Mindelheimer Altstadt. Das räumten vor dem Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss des Stadtrates Bürgermeister Stephan Winter und Kulturamtsleiter Christian Schedler ein. Ein Zurück auf den Marienplatz soll es aber auch nicht geben. Vielmehr brachte Schedler eine ganz neue Idee in die Diskussion ein.

