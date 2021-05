Mindelheim

Wer wütet im Mindelheimer Naturlehrgarten?

Plus Der Ärger bei den Ehrenamtlichen ist groß: Nicht zum ersten Mal ist der Mindelheimer Naturlehrgarten das Ziel von Vandalen. Die scheinen sich im Erlebnisbereich regelrecht "ausgetobt" zu haben.

Von Ulla Gutmann

Jan-Erik Ahlborn hat seine Liebe zum Naturlehrgarten in Mindelheim schon vor einiger Zeit entdeckt und viel Zeit in den „Erlebnisbereich“ investiert: Zusammen mit seiner Frau Bettina hat er den Hornissen-Lehr- und Beobachtungsstand aufgebaut und kürzlich wie berichtet mit dem Fun-Foto-Point eine weitere Attraktion geschaffen. Nun musste er wieder einige Stunden seiner Freizeit opfern. Allerdings nicht, um Neues zu bauen, sondern um das zu reparieren, was Unbekannte zerstört haben.

