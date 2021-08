Mindelheim

vor 50 Min.

Wie Industrie- und Handelskammer und die Stadt Mindelheim die Innenstadt stärken wollen

Plus Was ein neues Projekt mit dem Titel "Innenstadt reloaded" in Mindelheim bewirken soll.

Bereits vor der Corona-Krise standen die Innenstädte unter Druck. Immer mehr Menschen kaufen bei großen Onlinehändlern ein. Zudem locken vermehrt Einkaufsmöglichkeiten fernab der Stadtzentren. Diese Trends werden auch nach der Pandemie bestehen bleiben. Die Stadt Mindelheim nutzt deshalb das Angebot der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben.

