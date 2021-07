Mindelheim

07:00 Uhr

Wie lassen sich mehr Wohnungen in Mindelheim bauen?

Plus Die Stadt Mindelheim sieht in der Nachverdichtung Möglichkeiten und Vorteile. Das führt aber häufig zu Konflikten mit den Nachbarn. Was also tun?

Von Johann Stoll

Um der Wohnungsnot etwas entgegenzusetzen und zugleich wertvolle landwirtschaftliche Flächen zu schonen, plädiert die Staatsregierung seit Jahren für innerörtliche Nachverdichtung. Es soll also vor allem dort Wohnraum geschaffen werden, wo schon Häuser stehen oder wo noch Lücken gestehen. In der Praxis führt das allerdings immer wieder zu Konflikten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen