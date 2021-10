Wieder kein echter Weihnachtsmarkt in Mindelheim

Plus Die Adventszeit in der Mindelheimer Innenstadt wird wie im Vorjahr eher bescheiden ausfallen. Das hat jedoch nicht nur mit Corona zu tun.

Die Staatsregierung hat den Weg für Weihnachtsmärkte in Bayern generell frei gemacht, ohne dass dort die 3G-Regel kontrolliert wird und ohne dass es eine Umzäunung geben muss. Dennoch bleibt es in Mindelheim dabei: Es wird auch im zweiten Corona-Jahr keinen Weihnachtsmarkt mit Budenzauber geben – weder auf dem Kirchplatz noch auf dem Marienplatz. Das hat jedoch nicht nur mit der Pandemie zu tun.