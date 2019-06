Mindelheim bekommt eine neue Schule

Plus Am Mindelheimer Maristenkolleg soll eine katholische Grundschule entstehen. Hier erfahren Sie, was schon feststeht – und was noch offen ist.

Die Stadt Mindelheim wächst – und mit ihr die Zahl der Schüler. Bereits im Oktober 2018, als im Stadtrat die Platzprobleme an der Mensa der Grund- und Mittelschule debattiert wurden, hatte Bürgermeister Stephan Winter angedeutet, dass der Neubau einer zweiten Grundschule anstehen könnte, denn die jetzige Grundschule könne nicht mehr erweitert werden (Hier erfahren Sie mehr: Mensa für Grund- und Mittelschüler wird größer ). Ein solcher Neubau scheint nun nicht mehr nötig zu sein. Denn das Schulwerk der Diözese Augsburg will in Mindelheim eine Grundschule gründen: in den Räumen des Maristenkollegs.

Die Schule soll im Schuljahr 2020/21 mit einer ersten Klasse starten – das geht aber nur, wenn eine Schulleitung gefunden wird, erklärt Peter Kosak, der Leiter des Schulwerks der Diözese. „Davon hängt der weitere Verlauf ab.“ In einem ersten Anlauf schaltet das Schulwerk dazu Stellenanzeigen in der Mindelheimer Zeitung und den anderen Heimatausgaben der Augsburger Allgemeine, denn die regionale Verbundenheit sei ihnen wichtig, wie Kosak betont. Neben den üblichen Qualifikationen, die eine Schulleitung mitbringen muss, muss der- oder diejenige katholisch sein und christliche Werte vermitteln.

Ein gewisser Prozentsatz der Schüler an der neuen Mindelheimer Grundschule muss katholisch sein

Die Schüler, die die Schule besuchen wollen, müssen hingegen nicht zwingend Katholiken sein – allerdings muss ein gewisser Prozentsatz der Schüler katholisch sein, das schreibt der Freistaat Bayern in seiner Regelung für sogenannte Konkordatsschulen vor.

Das Schulwerk betreibt in Mindelheim am Maristenkolleg bereits eine Realschule und ein Gymnasium. Es sei aber der Wunsch von Eltern gewesen, dass neben den weiterführenden Schulen auch eine Grundschule aufgebaut wird, so Kosak. Das Schulwerk habe bereits in Augsburg, Neu-Ulm und zuletzt in Neuburg an der Donau eine kirchliche Grundschule eröffnet.

Da es sich bei der neuen Schule um eine kirchliche Einrichtung handelt, gibt es keine Sprengelregelung. Das heißt: Eltern dürfen selbst entscheiden, welche der beiden Grundschulen ihr Kind besuchen soll. Wie hoch die Nachfrage sein wird, kann Kosak zum heutigen Zeitpunkt schwer einschätzen: „Es bleibt spannend“, sagt er.

Die neue Grundschule erhält ihren eigenen Trakt im Mindelheimer Maristenkolleg

Ihren Platz finden soll die neue Grundschule in einem eigenen Trakt im Maristenkolleg, erklärt Peter Kosak. Wenn bald eine Schulleitung gefunden ist, wird im nächsten Schuljahr geplant, damit es im September 2020 mit einer ersten Klasse losgehen kann. 2021 folgt die nächste erste Klasse und so weiter, sodass nach vier Jahren alle vier Jahrgangsstufen vertreten sind. Die Schule soll einzügig sein, erläutert Kosak, sprich: Es gibt in jeder Jahrgangsstufe nur eine Klasse. Kosak rechnet mit insgesamt rund 100 Kindern, die die neue Grundschule besuchen werden. Wie hoch das Schulgeld ausfällt, könne er derzeit noch nicht sagen, weil noch einige Faktoren mitspielen. Er rechnet aber damit, dass es ähnlich hoch ist wie am bestehenden Maristenkolleg. Das absolute Maximum seien 30 Euro im Monat, so Kosak.

Eine Konkurrenz zur staatlichen Grundschule will die neue Einrichtung am Maristenkolleg keinesfalls sein, erklärt der Direktor. Die Planungen seien „engstens abgestimmt“; Kosak spricht sogar von einer „großen Kooperation“.

Schulamt: Neue Grundschule in Mindelheim ist eine "Veränderung in der Schullandschaft"

Auf ihre Meinung über die neue Grundschule angesprochen, antwortet Elisabeth Fuß, die Leiterin der Staatlichen Schulämter im Unterallgäu und Memmingen: „In Bayern und in Deutschland ist es rechtens, dass ein privater Träger eine private Schule eröffnet.“ Die neue Grundschule sei die dritte private Schule, die im Schulamtsbezirk aufgemacht werde. „Von daher ist es in Ordnung. Es ist eine Veränderung in der Schullandschaft – und das ist in Ordnung.“

