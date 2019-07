vor 9 Min.

Mindelheim bekommt jetzt auch Fahrradstraßen

Mit der Neuordnung des Areals rund um das Maristenkolleg geht der Stadtrat auch neue Wege. Wir verraten, was sich im Detail in Mindelheim ändert.

Von Johann Stoll

Seit Jahren brennt das Problem unter den Nägeln: Rund ums Maristenkolleg kommt es vor allem morgens und nach der Schule immer wieder zu brenzligen Verkehrssituationen. Eltern-Taxis drängen sich durch den Mühlweg. Dazwischen tummeln sich Fußgänger und Radfahrer. Nachbarn finden ihre Straßen zugeparkt. Weil auf dem ehemaligen Internatsgelände das neue Wohnheim für Berufsschüler gebaut wurde und das Internatsgebäude von unterschiedlichen Mietern genutzt wird, war der Druck immer größer geworden: Der Verkehr rund ums Maristengelände muss neu geordnet werden.

Rund zwei Jahre und einen moderierten Bürgerdialog in mehreren Runden später hat der Stadtrat nun mit großer Mehrheit die künftigen Neuerungen beschlossen, die Verkehrsplaner Andreas Bergmann vorstellte. Max Heim (Freie) und Josef Doll (Grüne) stimmten gegen die Pläne. Doll begründete dies damit, dass er den Beschlussvorschlag erst am Sitzungstag erhalten hatte. Ein Planer wird beauftragt.

Die Änderungen rund ums Mindelheimer Maristenkolleg im Detail

Schwabenwiese Dort soll wie bisher nicht nur geparkt werden, es sollen auch Veranstaltungen wie das Mondlicht-Open-Air oder ein Food-Truck-Festival möglich sein. Das Parken will die Stadt neu ordnen und den Platz gestalten. Die Durchfahrt soll als Fahrradstraße ermöglicht werden. Konkret bedeutet das: Fahren dürfen alle, Radfahrer haben aber Vorrang und dürfen sogar nebeneinander fahren.



Eingerichtet werden sollen zwei „Kiss & Go“-Zonen, wo Eltern ihre Kinder abliefern können: eine für die Eltern der Kinder des Maristenkolleges im Süden und eine in der Mitte der Schwabenwiese für die Kindertagesstätte. Die Jüngsten können dann über eine Fußgängerbrücke zur Kita geleitet werden. Geprüft werden soll, ob auf der Schwabenwiese Platz für Wohnmobile ist. Auch an der Kaufbeurer Straße sollen zwei solche „Kiss & Go“-Zonen eingerichtet werden. Dazu erklärte sich das Schulwerk der Diözese bereit. Maristenkolleg Für den Bereich des Mühlwegs westlich der Kaufbeurer Straße und des Champagnatsplatzes ist vorgesehen: Ausweisung als Fahrradstraße. Radfahrer dürfen dann nebeneinander fahren. Autofahrer müssen entsprechend Rücksicht nehmen. Die Straße soll auf 5,55 Meter verengt werden, die Gehwege werden verbreitert. Die Bäume sollen erhalten werden und mehr Platz bekommen. Der Bauzaun, der das Anhalten am Haupteingang verhindert, soll durch einen gestalteten Zaun abgelöst werden.



Hier soll nur noch Anliegerverkehr erlaubt werden. Die Straße wird als Fuß- und Radweg ausgewiesen. Die Längsparkplätze sind bereits umgewidmet worden und stehen nur noch Lehrern zur Verfügung. Georgenstraße Auch sie soll ab der Einmündung der Frundsbergstraße zur Fahrradstraße werden. Anliegerverkehr bleibt frei. Überprüft werden soll, ob nicht der eine oder andere Parkplatz wegfallen muss. Umgestaltet werden soll aus Sicherheitsgründen der Bereich des Nepomukbrunnens und der Mindelbrücke bei Hausnummer 38.



Moderatorinnen sind beeindruckt von der "tollen Mindelheimer Bevölkerung"

Ingegerd Schäuble und Oranna Erb vom Münchner Schäuble-Institut, die den Dialog moderiert haben, zogen ein positives Fazit. Von Beginn an sei klar gewesen: Der Bürgerdialog soll für alle zugänglich sein. Es sollte ein konstruktiver Dialog entstehen. Das sei erreicht worden. Die Abende im Mai und Juni seien mit 120 und 70 Interessierten gut besucht gewesen. Dem Stadtrat legten sie ans Herz, die Bürger auch in Zukunft einzubinden und so eine Kultur des Miteinanders zu pflegen. Diese seien zwar keine Fachleute, aber sie hätten hohe Alltagskompetenz. Der Diskurs mit der Bevölkerung hat Schäuble beeindruckt. „Sie haben schon eine tolle Bevölkerung“, sagte sie. Letztlich habe jeder eine Eigenmacht, die da heißt: Selbstverantwortung. Die Einzelinteressen seien alle für sich genommen berechtigt. Aber es geht in einer Stadtgesellschaft auch darum, einen Konsens zu finden, mit dem alle leben könnten.

Mit der neuen Planung wird Mindelheim erstmals Fahrradstraßen bekommen. Bürgermeister Stephan Winter kündigte an, das sei erst der Anfang. Die Stadt ist heuer der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen beigetreten. Im September soll es eine erste Begehung in Mindelheim geben.

