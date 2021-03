Mindelheim und das Kloster: Die Debatte fängt erst an

Plus Die Stadt Mindelheim kann das Maria-Ward-Kloster in der Innenstadt kaufen. Eine große Entscheidung, vor der noch wichtige Hausaufgaben zu erledigen sind, findet unser Kommentator.

Niemand weiß, wie schnell die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder Fuß fassen wird und wie viel Gewerbesteuern die Betriebe dann noch an die Stadt überweisen werden. Vorsicht ist in solchen Zeiten also grundsätzlich kein schlechter Ratgeber. Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter fährt diesen Kurs. Die Möglichkeiten der Stadt, ein Kloster dieser Größe von Maria Ward allein zu entwickeln, scheinen illusorisch auch angesichts der vielen anderen Vorhaben, die die Stadt in den nächsten Jahren stemmen muss oder will. Das ist am Samstag vor dem Stadtrat überdeutlich geworden. Die Frage ist, wer der oder die Partner werden könnten. Winter sagt, er wolle sich nun auf die Suche machen. Das muss man nicht allzu wörtlich nehmen. Vorgespräche sind längst geführt.

Was passiert mit dem Klostergarten in Mindelheim?

Die Stadt hat aber noch wichtige Hausaufgaben zu erledigen. Das Konzept, wie sie sich eine Entwicklung des Areals vorstellt, muss vorher stehen, damit es auch positiv auf Einzelhandel und Gastronomie ausstrahlt. Deshalb sollte die Stadt jetzt zugreifen und das Klostergelände kaufen. Ungeklärt zum Beispiel ist, was aus dem Klostergarten werden soll. Da gehen die Vorstellungen noch weit auseinander. Immerhin ist jetzt endlich vom Tisch, dass der Stadtgraben für eine Tiefgaragenzufahrt genutzt wird.

Diese Diskussion um den Klostergarten klammerten die Stadträte am Samstag aus. Aber genau darum muss es auch gehen. Ein Privatinvestor wird nur einsteigen, wenn ein erheblicher Teil dieses wunderbaren Gartens mitten in der Altstadt überbaut werden kann und darunter eine Tiefgarage errichtet wird. Wer aber die Altstadt entwickeln will, sollte auch mit einbeziehen, welches städtebauliche Potenzial solche Gärten haben.

Über die Zukunft des Maria-Ward-Klosters diskutierte der Mindelheimer Stadtrat am Samstag. Bild: jsto





