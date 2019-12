18.12.2019

Mindelheim wächst immer weiter

Erste Anträge für das Baugebiet im Norden der Stadt liegen vor

Dem Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss des Mindelheimer Stadtrates lagen in seiner jüngsten Sitzung auch erste Bauanträge für das neue Baugebiet im Mindelheimer Norden vor. Dieses Areal wird derzeit noch erschlossen. Weiter teilte der Bürgermeister mit, dass dem Abbruch des Weikmann-Lagerhauses am Bahnhof auf dem Büroweg zugestimmt wurde.

Weiter genehmigte der Bauausschuss in seiner Sitzung den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten in der Rechbergstraße 21. Geplant ist die Errichtung eines Mehrfamilienhauses, das zweigeschossig sein wird und ein ausgebautes Dachgeschoss hat. Das Satteldach soll eine Firsthöhe von zwölf Metern haben. Das Gebäude bekommt auch eine Tiefgarage mit neun Stellplätzen, die Zufahrt erfolgt an der westlichen Grundstücksgrenze. Zwei weitere Stellplätze sind oberirdisch neben der Tiefgarage vorgesehen.

Abschließend stellte Bürgermeister Stephan Winter bei der Ausschusssitzung noch Vorhaben vor, die schon auf dem Büroweg erledigt wurden. Es handelt sich dabei um den Neubau von Einfamilienhäusern am Hohen Weg, im Ulmenweg und in der Platanenallee, außerdem um den Einbau eines Einfamilienhauses mit Garage in einen bestehenden Stadel in Unterauerbach. (un)

