04:00 Uhr

Mindelheimer Advent wird zum Publikumsmagnet

Waffeln, Wurst und Weihnachtsklang gibt es auf dem Mindelheimer Weihnachtsmarkt. Die Eröffnung ließen sich zahlreiche Besucher nicht entgehen.

Von Franz Issing

Friede, Freude, Früchtebrot! Mit Tannenduft und Lichterglanz weckt der Mindelheimer Weihnachtsmarkt wieder Vorfreude auf das nahe Christfest. Daran haben vor allem die etwa 50 Händler Interesse, die allerlei hochwertiges Kunsthandwerk, Schmuck sowie Nahrhaftes aus der Region anbieten.

Schon kurz nach der Eröffnung kamen die Besucher in Scharen und drängten sich in den Gassen der Budenstadt zwischen Pfarrkirche und Gruftkapelle. Für sie eine gute Gelegenheit, nach passenden Geschenken zu stöbern und den Auftritten der Bläsergruppe, der Chorklasse der Maria-Ward-Realschule oder den adventlichen Weisen der Stadtkapelle zu lauschen. Wie sich der Mindelheimer Weihnachtsmarkt von vielen anderen in der Region unterscheidet, glaubt Bürgermeister Stephan Winter zu wissen. „Jenseits von Kitsch und Kommerz sieht er die Weihnachtsmeile“ und auch an Kindertage erinnernd.

Kunst, Krempel und süße Sachen auf dem Mindelheimer Weihnachtsmarkt

Zum Anbeißen fanden die vielen großen und kleinen Besucher die Schokofrüchte und knallroten Liebesäpfel von Manfred Perz. Kunst und Krempel, darunter auch einen singenden Fisch und sangesfreudigen Schneemann hat Cornelius Benedicter im Angebot, während Alexandra Schuster historischen Christbaumschmuck und pausbäckige Himmelsboten feilhält. Der Bonbonkocher Hans-Joachim Kurkowski versüßt kleinen und großen Schleckermäulchen das Leben mit allerlei Naschwerk.

Hier geht es zum Programm des Mindelheimer Advents 2019: Start, Termine und Öffnungszeiten

Bei vier Grad unter Null waren besonders Schals, Mützen, Handschuhe sehr gefragt. Da konnte die Senioren-Handarbeitsgruppe des Roten Kreuzes helfen. Wer mit offenen Augen über den festlich geschmückten Kirchplatz bummelte, kam nicht am Stand von Sabine Wagner vorbei. Die Glücksnägel und kunstvoll gefertigten Engel aus Treibholz waren nicht zu übersehen. Und während der Glühwein in Strömen floss, gebrannte Mandeln und Bratwürste reißenden Absatz fanden, vergnügten sich die Kleinen auf einem Nostalgie-Karussell oder drückten sich am Schaukasten des „Fördervereins Märchenwelt“ die Nasen platt und genossen das Gastspiel der sieben Zwerge.

61 Bilder So schön ist der Mindelheimer Advent Bild: Franz Issing

Themen folgen