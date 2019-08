vor 37 Min.

Mindelheimer Altstadtnacht: Programm und Termin

Die Altstadtnacht in Mindelheim findet am 13.9.2019 statt. Neben längeren Öffnungszeiten wird den Besuchern auch ein buntes Programm geboten. Der Überblick.

Die Altstadtnacht in Mindelheim findet am 13. September bereits zum 18. Mal statt. Modenschauen, Lesungen, Konzerte und Spiele - auch dieses Jahr verwandelt sich die Altstadt wieder in ein vielseitiges Festival mit einem reichlichen Kulturangebot. Viele Geschäfte sind bis 23 Uhr zum langen Freitagsshopping geöffnet. Die Fahrgeschäfte des Plärrers am Forum bleiben ebenfalls bis 22 Uhr geöffnet.

Altstadtnacht Mindelheim: Programm und Termine im Überblick

Die Altstadtnacht in Mindelheim beginnt um etwa 18 Uhr. Den ganzen Abend sind an diversen Orten in der Altstadt Konzerte, Spiele und Events geboten - auch speziell für Kinder und Familien. Hier finden Sie die Orte und Uhrzeiten im Überblick.

bis 19.00 Uhr:

vhs Bildungstreff - Allgemeine Informationen und Gutscheine zur kostenfreien Beratung

bis 21.00 Uhr:

Der Salon - "Herbstgeflüster zur Altstadtnacht"

Landestheater Schwaben - "ES KOMMT DARAUF AN!"

Bayerischer Rundfunk - BR hautnah

Simone Haug - Basteln mit biegsamer Weide

Schwäbisches Turmuhrenmuseum - Familienführung um 21 Uhr mit Wolfgang und Veronika Vogt

Stadtbücherei - Verlängerter Ausleihbetrieb, Bücherflohmarkt, Kasperltheater und vieles mehr

bis 21.30 Uhr:

AOK Direktion Memmingen/Unterallgäu - Mitmach-Stand und Spiele

Silke Haug am Hl.-Geist-Spital - Mobile aus Naturmaterial

Die Wespenberater Bettina & Jan-Erik Ahlborn - Spiele und Infos rund um die Wespe

bis 22.00 Uhr:

Schäferwagen - Geschichten hören mit Jutta Maier

Rotaract Bad Wörishofen/Mindelheim - Minispielparcour

Maristen - Das Maristen-Welt-Quiz

Jugendcafé Frox - Kinderschminken, Luftballontieren, Jonglage und vieles mehr

bis 23.00 Uhr:

Heimatmuseum im Kloster Heilig Kreuz - "Salz trifft Heimatmuseum", Harfen-Konzerte und Ausstellung "Ansichtssache"

Mindelonia‘s Altstadtdschungel - Kinderschminkecke und Kinderdisko

Christel Lidel im Werkstattladen - Herbstliche Blumenkränze binden und diverse Konzerte

Clown Pippo - Akrobatik, Zauberei und vieles mehr

Museen im Colleg Südschwäbisches Archäologiemuseum, Textilmuseum - freier Eintritt, Märchenzelt und vieles mehr

Zum Abschluss der Mindelheimer Altstadtnacht gibt es großes Feuerwerk im Stadtgraben. (AZ)

