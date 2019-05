vor 53 Min.

Mindelheimer Bienenfreund mit großem Herz

Imker und Tierfilmer Donat Waltenberger spendet mehr als 800 Euro für die Kartei der Not.

Von Johann Stoll

Was für ein Erfolg für Donat Waltenberger, aber auch für die Kartei der Not: Der Bienenexperte aus Mindelheim, der seit Jahrzehnten mit der Kamera dem Innenleben von Bienenvölkern auf der Spur ist, hatte im Mindelheimer Forum Interessierte zu einem Filmvortrag über die Welt der Bienen eingeladen. Der Eintritt war frei, aber um Spenden für die Kartei der Not hatte Waltenberger gebeten. Exakt 816,50 Euro kamen so für das Leserhilfswerk unserer Zeitung zusammen. Mit dem Geld kann Bedürftigen aus der Region geholfen werden, die unverschuldet in Not geraten sind.

300 Besucher hörten einen fesselnden Vortrag

Donat Waltenberger zeigte in seinem fesselnden Vortrag vor rund 300 Besuchern Bilder von seinen Bienen, wie sie bisher kaum zu sehen waren. Waltenberger will vor allem eines erreichen: Er will ein Bewusstsein für die Bedeutung dieser Insektenvölker wecken. Denn nur was man kennt, kann man auch schützen. Das jahrzehntelange Wirken von Waltenberger würdigte auch der Vorsitzende des deutschen Imkerbundes, Peter Maske, der in Mindelheim zu Gast war. (mz)

