04:00 Uhr

Mindelheimer CSU verliert einen kritischen Geist

Stadträtin Ursula Kiefersauer will nicht mehr für die CSU im Mindelheimer Stadtrat kandidieren. Was das für die Gruppierungen bedeutet.

Von Johann Stoll

Dass Ursula Kiefersauer der CSU im Mindelheimer Stadtrat den Rücken kehrt, sollte eigentlich niemanden überraschen. Erstaunlich ist da schon eher, dass die Verbindung 18 Jahre lang gehalten hat. (Hier erfahren sie mehr über den Wechsel: Stadträtin Ursula Kiefersauer kehrt der CSU den Rücken)

Kiefersauer hat sich immer ihren eigenen Kopf bewahrt. Von Fraktionsdisziplin hält sie nichts. Sie war auch nie in der CSU. Ihre kritische Stimme als unabhängige Stadträtin hat freilich nicht jedem in den eigenen Reihen gefallen, zumal wenn sie immer wieder mal dem eigenen Bürgermeister auf die Zehen gestiegen ist. Leider erweckte sie manchmal den Eindruck, dass es einfach die fehlende Chemie zwischen beiden ist, die sie antrieb. Und manchmal hat sie sich einfach in etwas verrannt, was die Aufregung gar nicht wert ist.

Ursula Kiefersauer traut sich auch, unbequem zu sein

Aber sie zählt zweifellos zu jenen im Stadtrat, die sich trauen, auch mal unbequem zu fallen. Seit Gabriele Ilmer und Christine Döring-Coen nicht mehr im Stadtrat sind, wurde Kiefersauer immer isolierter. Insofern ist es jetzt nur konsequent, sich eine neue politische Heimat zu suchen. Das Bedauern über den Rückzug, das Christoph Walter äußert, muss man nicht überbewerten. Nicht die feine Art allerdings ist das aktive Werben der MBG um Kiefersauer, die Stimmen verspricht.

