vor 39 Min.

Mindelheimer Firma GH-Tec in Schieflage

Die Maschinenbaufirma GH-Tec in Mindelheim hat Insolvenz angemeldet. Was dem Insolvenzverwalter jetzt wichtig ist.

Von Johann Stoll

Die Mindelheimer Maschinenbau GmbH GH-Tec befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten. Kurz vor Weihnachten hat Geschäftsführer Bernhard Katzenschwanz beim zuständigen Amtsgericht Memmingen das Insolvenzverfahren beantragt.

Das Gericht hat am 20. Dezember als vorläufigen Insolvenzverwalter den Münchner Rechtsanwalt Henrik Brandenburg bestellt. Auf Anfrage der MZ sagte der Anwalt, er habe sich noch keinen Überblick über die Lage verschaffen können. Wichtig sei derzeit, dass die Mitarbeiter ihre Dezember-Gehälter erhalten. Das Unternehmen beschäftigt 25 Mitarbeiter. Die Gehälter für den Dezember würden vorgestreckt.

Der Geschäftsführer von GH-Tec in Mindelheim war nicht erreichbar

In einem zweiten Schritt soll der Geschäftsbetrieb stabilisiert werden. Derzeit ruht der Betrieb in der Westernacher Straße wegen einer 14-tägigen Weihnachtspause. Der Geschäftsführer war nicht erreichbar. Am Standort wird seit 1842 Maschinenbau betrieben.

