Mindelheimer Hobbybäcker backt FCA-Kuchen

Heute erscheint die neue Ausgabe des Zuckerguss. Mit dabei ist diesmal ein Mindelheimer, dessen Vereinsliebe durch den Magen geht.

Von Axel Schmidt

Fragt man Ulrich Markert, welchen Kuchen der FC Augsburg in seiner aktuellen Situation darstellen würde, bekommt man eine verschmitzte Antwort: "Etwas Trockenes. Vielleicht einer mit Mürbeteig", sagt der 74-jährige Mindelheimer und lächelt. Die Punkteausbeute stimmte zwar, "aber die Art, wie sie spielen, geht gar nicht", sagt Markert. Der Rentner lässt sich sogar zu der Aussage hinreißen, dass die Augsburger den schlechtesten Fußball der Bundesliga spielen. Trotz Schalke.

Einem wie Markert kauft man diese Einschätzung ab, schließlich ist er nicht nur ein großer Fußballfan, sondern war einst in der ehemaligen DDR hauptamtlicher Jugendtrainer in Plauen. Nebenher betrieb er eine Kneipe. Gegen den jungen Ballack seien seine Jungs in der Jugend angetreten, als dieser noch in Chemnitz spielte. Dann kam die Wende – und damit das Aus als Trainer. "Es wurde einfach alles dicht gemacht", sagt er. Durch den Abzug der russischen Armee ging dann auch ein Großteil der Stammkundschaft seiner Kneipe verloren.

Durch Zufall ergab sich 1991 die Möglichkeit, in Mindelheim neu anzufangen. Zunächst als Wirt des Sportheims des TSV Mindelheim. Später arbeitete Markert für den Mindelheimer Getränkemarkt Hell – und blieb dort bis zur Rente. "Wir haben uns in Mindelheim eingelebt", sagt Markert. Mit "wir" meint er sich, seine Frau Christine und seinen Sohn Erik.

Seine Leidenschaft zum Backen wurde aber erst spät geweckt. Vor einigen Jahren, als er sich von zwei Hüft- und einer Knie-Operation erholte, sei ihm langweilig gewesen. Prompt hatte seine Frau Christine die Idee, ihm das Backen schmackhaft zu machen. Seitdem backt Ulrich Markert meist freitags. Mal einen Kuchen, mal auch nur Muffins. Und weil die Markerts mittlerweile die FCA-Dauerkarten gegen ein Sky-Abo eingetauscht haben, hat sich am Wochenende eine kleine Tradition eingespielt: Vor jedem FCA-Spiel gibt es Kaffee und Kuchen.

"Irgendwann kam mir dann die Idee, einen Kuchen in den FCA-Farben zu machen", erzählt Markert. Zu welchem Spiel es den ersten Versuch gab, weiß er nicht mehr genau. Wohl aber, dass die Augsburger das Spiel damals gewonnen haben. "Und den Kuchen konnte man auch essen", sagt er und lacht.

Von da an experimentierte Markert immer mal wieder herum. Die Grundrezepte holte er sich aus dem Internet, dann wurde wahlweise mit Lebensmittelfarbe ("Rot und grün wegen der Vereinsfarben") oder Schablonen mit dem FCA-Wappen für Puderzucker hantiert.

Das Exemplar, mit dem Markert in der aktuellen Auflage des Zuckerguss (Nummer 23) vertreten ist, besteht etwa aus zwei gefärbten Rührteigböden sowie einem Quarkboden. Marmelade hält die Böden zusammen, ein FCA-Schriftzug darf natürlich auch nicht fehlen.

Wann es den nächsten FCA-Kuchen gibt, weiß Markert noch nicht. Es muss schon ein besonderes Spiel sein. Der mögliche vorzeitige Klassenerhalt wäre so ein Termin. Dann gibt’s auch eher eine saftige Quarktorte statt eines trockenen Mürbeteigkuchens.

Alles Wissenswerte zum Zuckerguss:

Ausgabe 23 Die „ Zuckerguss “-Frühlingsausgabe Nummer 23 enthält auf 80 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser. Neben Ulrich Markert aus Mindelheim ist mit Franziska Honner aus Dirlewang eine weitere Leserin aus der Region vertreten.

Die „ “-Frühlingsausgabe Nummer 23 enthält auf 80 Seiten zahlreiche schmackhafte unserer Leserinnen und Leser. Neben aus ist mit aus eine weitere Leserin aus der Region vertreten. Sommerliche Rezepte Kaffee-Käsekuchen, Limettenkranz oder Veilchenschnitten – diesmal dreht sich alles um sommerliche und fruchtige Kreationen.

Kaffee-Käsekuchen, Limettenkranz oder Veilchenschnitten – diesmal dreht sich alles um sommerliche und fruchtige Kreationen. Abwechslung Neben den klassischen Rezepten von Kuchen und Torten gibt’s auch ein Spezialkapitel mit Tipps, Tricks und Rezepten rund um das Thema Kaffee. Zudem gibt es in dieser Ausgabe auch Alternativen zu klassischen Kaffeegetränken und Ideen für österliche Upcycling-Projekte.

Neben den klassischen Rezepten von Kuchen und Torten gibt’s auch ein Spezialkapitel mit Tipps, Tricks und Rezepten rund um das Thema Kaffee. Zudem gibt es in dieser Ausgabe auch Alternativen zu klassischen Kaffeegetränken und Ideen für österliche Upcycling-Projekte. Verkaufsstellen Das Magazin „ Zuckerguss “ ist zum Preis von 6,95 Euro in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim ( Maximilianstraße 14) und Bad Wörishofen (Gärtnerweg 7), bei ausgewählten Buchhandlungen sowie im Onlineshop unter www.augsburger-allgemeine.de/shop erhältlich. Zusätzlich gibt es eine telefonische Bestellhotline unter 0821/777-4444.

