Mindelheimer Kulturfabrik will nächsten Schritt gehen

Plus Vom ersten Tag an ging das Konzept der Kulturfabrik, mehr Angebote für Jüngere zu schaffen, auf. Jetzt wollen die Macher mehr.

Von Johann Stoll

So mancher, der es mit Markus Putz gut meint, hat ihm schon vor ein paar Jahren gesagt, er werde einen langen Atem brauchen, wenn das mit der Kulturfabrik für alternative Kunst und Kultur in Mindelheim etwas werden soll. Putz wagte es gleichwohl zusammen mit ein paar Mitstreitern. Und tatsächlich ging es viel schneller als selbst von den größten Optimisten erhofft: Die Kulturfabrik ist im zweiten Jahr ihres Bestehens zu einer festen Größe im kulturellen Leben der Kreisstadt geworden.

Corona-Krise hält Macher der Kulturfabrik nicht auf

Wäre nicht die Corona-Krise dazwischengekommen, die so manche Veranstaltung seit Monaten unmöglich gemacht hat, wären die Macher der Kulturfabrik in der Georgenstraße finanziell gut über die Runden gekommen. Das sagte Markus Putz vor dem Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss des Stadtrates. Wegen Corona seien nur noch kleinere Veranstaltungen möglich, und die seien ein Zuschussgeschäft.

Putz lässt sich von der aktuellen Lage aber nicht entmutigen. Geld stehe ohnehin bei dem Projekt nicht im Vordergrund. Das Ziel, Mindelheim noch kultureller aufzustellen, sei erreicht worden. Mehr als 100 Veranstaltungen hat es bisher bereits gegeben – von Musik über Vorträge, Events und Kunst.

Dieses Angebot stehe allen offen, wenn auch der Fokus auf ein jüngeres Publikum gerichtet ist. „Wir wollen engagierte Menschen miteinander vernetzen“, sagt Putz, der wiederholt betonte, nicht er allein habe die Kulturfabrik auf die Beine gestellt. Es sei vielmehr eine ehrenamtlich arbeitendes Team.

Vielfältige kulturelle Angebote im Unterallgäu

Es sind ganz unterschiedliche Themenwelten, die in der Kulturfabrik möglich sind. Eine Saatgut-Börse war ebenso willkommen wie Yoga-Kurse, ein Poetry Slam, Line-Dancer, eine Klamotten-Tausch-Party oder ein Vortrag einer UN-Menschenrechtsbeobachterin über das Westjordanland. Die Vernetzung ist Markus Putz ein Anliegen. Graffiti-Künstler haben hier eine neue Heimat ebenso gefunden wie der Billard-Club, die Fanfarengruppe oder die Skater. Vor der Kommunalwahl organisierten die Macher eine Diskussionsrunde mit jüngeren Kandidaten. Ebenso das Miele-Museum hat in der Kulturfabrik ein neues Zuhause gefunden.

Auch an den verlängerten Weihnachtsmarkt zusammen mit dem Heimatstrand vom Vorjahr erinnerte Putz. Ob es diesen auch heuer wieder geben wird, ist noch nicht entschieden. Die Organisatoren würden das Wagnis wohl eingehen für den 18. bis 20. Dezember.

Putz lobte auch die Offenheit der Stadt, die das Gebäude so weit hergerichtet hat, dass es nutzbar wurde. Auch um die Miete müssen sich die Macher nicht groß Sorgen machen, weil die Stadt hier Garantien übernommen hat.

Zuspruch kommt auch aus der Politik

Von den Stadträten gab es viel Zuspruch. Thomas Burtscher (Grüne) sagte, man müsse für solche Menschen wie Markus Putz dankbar sein. Auch Fritz Birkle (CSU) und Mehmet Yesil (SPD) lobten das Konzept des Mindelheimers. Die Kulturfabrik sei eine große Bereicherung für die Stadt Mindelheim, sagten sie sinngemäß.

Damit das ganze Konstrukt zukunftsfähig wird, wird in dieser Woche ein eigener Verein gegründet. Die Vorstellung ist am Donnerstag, 29. Oktober um 11 Uhr in der Kulturfabrik in der Georgenstraße 33 vorgesehen. Motto: „Wir sind Kultur-Verein(t)!“ Denn die immer wieder zu hörende Klage, in Mindelheim sei nichts los, sei nicht nur falsch, wie es in der Einladung heißt. Nichts machen und bloß meckern sei keine Lösung.

