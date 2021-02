vor 17 Min.

Mindelheimer Nachbarschaftshilfe sucht Freiwillige

Wegen Corona mussten sich einige Ehrenamtliche der Mindelheimer Nachbarschaftshilfe zurückziehen. Nun werden Freiwillige gesucht, die für acht Euro Stundenlohn anderen helfen wollen.

Von Melanie Lippl

Seit 2015 können die Mindelheimer die Nachbarschaftshilfe „Wir für Dich“ in Anspruch nehmen. Eine Stelle in der Stadtverwaltung vermittelt für jede Aufgabe die passenden Helfer: Zwei Dutzend Ehrenamtliche gibt es eigentlich, doch wegen Corona haben sich einige von ihnen zurückziehen müssen. Nun sucht die Nachbarschaftshilfe neue Freiwillige, die auch in Pandemie-Zeiten anderen helfen möchten und können. Die Helfer sind versichert und erhalten eine Aufwandsentschädigung von acht Euro pro Stunde.

Kleinere Gartenarbeiten oder eine Einkaufsbegleitung sind klassische Hilfen

Häufig werden kleinere Gartenarbeiten angefordert, aber auch als Begleitung zum Einkaufen oder zu Arztterminen sind die Helfer im Einsatz. „Die Nachbarschaftshilfe ist eine großartige Sache“, sagt eine „Kundin“. „Durch diese kleinen Hilfen im Alltag können wir hoffentlich noch lange im eigenen Haus wohnen bleiben.“ Die Nachbarschaftshilfe kann die Betreuungs- und Entlastungsleistungen über die Pflegekasse abrechnen, sollte bei Hilfebedarf ein Pflegegrad vorliegen.

Wer sich als Helfer in der Nachbarschaftshilfe engagieren will oder selbst Unterstützung in Anspruch nehmen möchte, kann sich bei Maria Brosch melden. Sie ist Dienstag und Donnerstag telefonisch von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr unter der Nummer 08261/9915-462 oder per E-Mail an maria.brosch@mindelheim.de oder an die E-Mail-Adresse seniorenbuero@mindelheim.de zu erreichen.

