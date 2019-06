vor 20 Min.

Mindelheimer Stadtrat macht Ausflug nach Spanien

Der Mindelheimer Stadtrat will im kommenden Jahr in die Partnerstadt Sant Feliu de Guixols fliegen.

Die Kommunalpolitiker fliegen 2020 nach Sant Feliu de Guixols fliegen - und verursachen damit so viel Kohlendioxid, wie an anderer Stelle eingespart wird.

Von Johann Stoll

Die Stadt Mindelheim tut viel dafür, dass möglichst wenig klimaschädliche Treibhausgase an die Umwelt entweichen. Über einen eigenen Förderkatalog werden allein in diesem Jahr 40 000 Euro ausgeschüttet, damit die Mindelheimer motiviert werden, verstärkt auf umweltfreundliche Heiztechniken, auf Dämmung ihrer Häuser und auf den Verzicht von Autofahrten setzen. Letzteres soll dadurch geschehen, dass nun der Kauf von Lastenrädern gefördert wird. (Mehr dazu lesen Sie hier: Die Stadt Mindelheim verschenkt Geld für Lastenräder ) Eher unfreiwillig hat einer der Stadträte dann den Finger in die Wunde gelegt.

Dietmar Wagner von den Freien Wählern fragte nach, wie viel Kohlendioxid durch die Dämmung des Gebäudes der Kläranlage im Jahr eingespart werde. Auch wollte er wissen, wie viel Geld für die verbesserte Dämmung investiert wurde. Klimaschutzmanagerin Simone Kühn nannte die Zahl von 20 Tonnen im Jahr, die eingespart würden. Die Investitionssumme liege bei der Kläranlage insgesamt bei 1,4 Millionen Euro.

Der Flug der Mindelheimer Stadträte nach Sant Feliu de Guixols belastet die Umwelt mit 20 Tonnen Kohlendioxid

Wie viel davon explizit auf das Konto eines besonders effektiven Umweltschutzes geht, vermochte sie nicht zu sagen. Dietmar Wagner meinte daraufhin, dass die 20 Tonnen genau der Menge Kohlendioxid entsprächen, mit der der im nächsten Jahr geplante Flug des Stadtrates die Umwelt belaste. Zum Ende der Wahlperiode wollen die Stadträte mit ihren Ehepartnern sowie mit Abteilungsleitern aus dem Rathaus in die spanische Partnerstadt Sant Feliu de Guixols fliegen. So manchem im Stadtrat war das sichtlich unangenehm, dass das Thema öffentlich angesprochen wurde.

Der vorangegangene Ausflug des Stadtrates war eine Busfahrt. Sie hatte nach Dresden geführt. Nach MZ-Informationen ist die Flugreise nach Spanien als Abschlussfahrt zum Ende der Legislaturperiode geplant. Rund 40 Personen werden mitfliegen.

