Mindelheimer V-Baumarkt darf erweitern

In der Corona-Krise können sich viele Baumärkte nicht über zu wenig Umsätze beschweren. Der Mindelheimer V-Baumarkt möchte nun sein Angebot erweitern.

Plus Grünes Licht für die Erweiterung des Mindelheimer Fachmarkts für Heimwerkerbedarf.

Von Johann Stoll

Der Stadtrat hat einstimmig den Weg für die Betriebserweiterung des V-Baumarktes in der Trettachstraße frei gemacht. Die Kommunalpolitiker änderten den Flächennutzungsplan, so dass der bestehende Fachmarkt Richtung Nord-Osten Baurecht erhält.

Erweiterung des Mindelheimer Baumarktes schon lange geplant

Bereits im März vor acht Jahren hat der Stadtrat die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nummer 532 beschlossen. Schon damals war Ziel, die Voraussetzungen planerisch zu schaffen, dass der V-Markt seinen Baumarkt erweitern kann.

Entstehen soll in dem Gebiet an der Trettachstraße eine Autowaschanlage. Anfang 2016 wurde die Öffentlichkeit frühzeitig beteiligt. Die sogenannten Träger öffentlicher Belange wie Behörden und Verbände wurden über die Änderung informiert. Dass nun weitere Jahre ins Land gegangen sind, liege nicht an der Stadt Mindelheim, betonte Michael Egger von der Bauverwaltung vor dem Stadtrat. Das Unternehmen habe das Vorhaben nicht mit großem Druck verfolgt.

