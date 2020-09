vor 19 Min.

Mindelheimer Wohnungsgenossenschaft will weiter bauen

Die Mindelheimer Wohnungsgenossenschaft will auch in den kommenden bezahlbaren Wohnraum schafffen.

Plus Wo die Wohnungsgenossenschaft Mindelheim in den nächsten Jahren bezahlbaren Wohnraum schaffen will.

Von Franz Issing

Gute Nachrichten bei der Jahresversammlung der Mindelheimer Wohnungsgenossenschaft: Die Mitglieder freuen sich über eine Dividende von vier Prozent, Bauwillige über die Pläne der Genossenschaft, weiteren Wohnraum in der Region zu schaffen - und das nicht nur in Mindelheim.

„Wir treffen unternehmerische Entscheidungen nicht mit Blick auf die Rendite, sondern haben dabei ausschließlich die Bedürfnisse unserer Mitglieder im Auge“, erklärte Geschäftsführer Florian Schuster bei der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft (WoGe) Mindelheim. Für mehr Fair Play auf dem Immobilienmarkt machte sich auch Aufsichtsratsvorsitzender Stephan Winter stark. Seit 99 Jahren setze die WoGe auf Prinzipien wie Selbstverwaltung, Selbsthilfe und Selbstverantwortung, machte der Mindelheimer Rathauschef deutlich. Und auch in den kommenden Jahren will die WoGe bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Angesichts der Corona-Krise und einer geringen Besucherzahl fand die Versammlung im Forum in abgespeckter Form statt: Auf Gastvortrag, Ehrungen und Abendessen wurde verzichtet und es galt Maskenpflicht. Trotz aller Einschränkungen gab es bei der Versammlung nur gute Nachrichten. So wird den 1320 Mitgliedern mit ihren 79.877 Geschäftsanteilen zu je 50 Euro aus dem Bilanzgewinn in Höhe von mehr als 517.000 Euro wie schon in den Vorjahren eine Brutto-Dividende von vier Prozent gutgeschrieben.

Die Mindelheimer Wohnungsgenossenschaft will auch modernen Wohnformen Rechnung tragen

Wie Geschäftsführer Florian Schuster informierte, verwaltet die Genossenschaft derzeit 729 Wohnungen (106 davon im Berufschulheim), sechs Doppelhaushälften, acht Reihenhäuser, eine Gewerbeeinheit sowie 318 Tiefgaragen-Stellplätze und 199 oberirdische Stellplätze mit einer Wohn- und Nutzfläche von 44.993 Quadratmetern. Angesichts des demografischen Wandels der Gesellschaft will die WoGe auch zukünftig am generationsübergreifendem und sozial gerechtem Bauen festhalten und dabei auch veränderten Familienstrukturen und modernen Wohnformen Rechnung tragen.

„Wohnraum muss bezahlbar bleiben“, erklärte Geschäftsführer Schuster. Hier sah er die WoGe Mindelheim auf einem guten Weg. „Mit einer Miete von 5,75 Euro pro Quadratmeter liegen wir weit unter dem Durchschnitt aller südbayerischen Wohnungsunternehmen“, versicherte er und informierte, dass sich bei der WoGe in den vergangenen drei Monaten 85 Wohnungssuchende vormerken ließen. Eine Fluktuationsrate von lediglich 4,65 Prozent im Jahre 2019 spreche für die Zufriedenheit der Mieter. Das Geschäftsguthaben der Genossenschaft bezifferte Schuster auf rund 3,96 Millionen Euro.

Die Mindelheimer Wohnungsgenossenschaft will in Türkheim und Bad Wörishofen bauen

Detailliert erläuterte der Geschäftsführer die Jahresbilanz der Genossenschaft, die auf der Aktiva wie auch auf der Passiva mit 48,64 Millionen Euro schließt. Aus der Hausbewirtschaftung konnte die WoGe 4,1 Millionen Euro generieren. Wirtschaftsprüferin Bettina Kudla bescheinigte eine geordnete Vermögens- und Finanzlage. So wurden Vorstand und Aufsichtsrat der WoGe einstimmig entlastet.

Wie schon in der Vergangenheit will die WoGe auch in den nächsten Jahren ein großes Neubau-Programm stemmen. Hier verwies der Geschäftsführer unter anderem auf den geplanten Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 16 Wohnungen und Tiefgaragen an der Váskuter Straße in Türkheim. Zudem stellte er ein Neubauprojekt mit drei Mehrfamilienhäusern und 26 Wohnungen am Hahnenfeld in Bad Wörishofen in Aussicht.

Recht zügig, so war zu erfahren, schreitet die Errichtung des neuen WoGe-Verwaltungsgebäudes mit Kindergarten am Champagnat-Platz in Mindelheim voran. Die Kita wird Mitte Oktober eröffnet. Pünktlich zum 100-jährigen Bestehen ziehen die Mitarbeiter der Verwaltung in die neuen Büroräume um. Dies geht nicht ohne feierliche Einweihung ab, die am 5. und 6. März 2021 im Kalender steht.

