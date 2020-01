vor 26 Min.

Mindelheimer bringen Licht nach Afrika

Wie junge Leute aus Schwaben an einer besseren Zukunft für Uganda arbeiten

Wie kann man Afrika helfen? Mit Geld? Mit Almosen? Mit Altkleidern oder alten Schuhen? Acht Schüler und drei Lehrkräfte der Mindelheimer Technikerschule hatten eine andere Idee: Sie flogen nach Uganda, um jungen Leuten zwei Wochen lang beizubringen, wie sie Solartechnik in ihrem sonnenreichen Land nutzen können.

Begleitet wurden die sieben Schüler und eine Schülerin von ihren Lehrern Daniel Dietrich, Johannes Goldstein und Alexandra Zieger zur Berufsschule von Mityana in Uganda, um in der nahe gelegenen Berufsschule St. Thereza Vocational College in Zigoti ein Solarprojekt umzusetzen.

Zusammen mit Berufsschülern vor Ort haben die Mindelheimer an mehreren Tagen aus Plastikflaschen Solarlampen gebaut sowie gemeinsam mehrere Solarsysteme vor Ort installiert. Damit können gesundheitsschädliche Petroleumlampen in Haushalten ersetzt werden, die keinen Stromanschluss haben. Auch Lehrer aus Uganda wurden geschult. Dies war Bestandteil eines Mentorenprogramms der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) „Ausbildung der Ausbilder“.

Finanziert wurde das Projekt von den Lehrern und Schülern selbst sowie durch Zuschüsse der Berufsschule Mindelheim, dem Verein Uganda Freunde und dem bfz. Gewohnt haben die Mindelheimer Gäste in einem deutsch-österreichischen Diözesan-Jugendpfarrerbildungshaus.

Bereits bei der Anreise bekamen die Schüler die politischen Differenzen im Land zu spüren. Als die Reisegruppe die Nationalgarde des Präsidenten filmte und danach in eine Polizeikontrolle geriet, musste sämtliches Filmmaterial gelöscht werden. Die Schüler in Uganda haben auch das Löten und das Lesen eines elektrischen Schaltplanes erlernt. Das Vocational College St. Thereza hat sich das Ziel gesetzt, den Prototypen weiterzuentwickeln und schließlich marktfähig zu machen. Dabei wird der Prozess von Deutschland aus begleitet.

Für das Mentorenprojekt des bfz reisten Lehrkräfte aus ganz Uganda an, welche zum Teil schon an einem Kurs über Solartechnik in Wildpoldsried teilgenommen hatten. Durch hitzige Diskussionen, spannende Präsentationen und Praxiseinheiten wurde das Projekt „Ausbildung der Ausbilder“ zu einem großen Erfolg, welcher sich auch in den Feedbackbögen der Teilnehmer widerspiegelte. Gegen Ende des Aufenthalts wurde von den ugandischen Schülern ganz nach dem Motto „learning by doing“ ein Solarsystem zur Beleuchtung der bis dahin stromlosen Küche der Unterkunft in Mityana installiert. Somit mussten die Köchinnen abends nicht mehr mit Taschenlampen arbeiten.

Die Reisenden bekamen auch die Gelegenheit, die pure Lebensfreude und Gastfreundschaft als Ehrengäste einer Silberhochzeit zu erleben. Auch die Besichtigung des Krankenhauses und der Besuch von besonders bedürftigen Familien mit dem Social-Service der Organisation HOSFA sowie der COSNA Schule hinterließen bleibende Eindrücke.

Um die Umweltbelastung der Flugreise etwas zu kompensieren, haben die Mindelheimer Mango-, Jackfruit-, Guaven- und Papayabäume gepflanzt.

Diese Reise soll der Anfang einer Partnerschaft der Schulen aus Uganda und Mindelheim sein. Am Ende sollen beide Seiten voneinander profitieren. (mz)