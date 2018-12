19:20 Uhr

Mindelheimer gibt Fitnesstipps für ein langes Leben

Fritz Riebel ist auch mit über 90 Jahren noch richtig gut drauf. Wie er das geschafft hat, hat er jetzt aufgeschrieben

„Gut leben, gesund leben, lang leben“ – dazu animiert Fritz Riebel die Leser in seinem jüngst erschienenen Buch mit dem Titel; „Fit, fit, fit – mach mit“. Wer den Autor kennt, kauft ihm die Gymnastik-Tipps in dem „Leitfaden für ein tägliches Übungsprogramm Zuhause“ gerne ab. Hat es der Fachanwalt für Steuerrecht und bekannte Bauunternehmer doch geschafft, auch mit mehr als 90 Jahren noch körperlich und geistig fit und munter zu sein. Unter der Devise „Es ist eine Todsünde, mit seiner Gesundheit Schindluder zu treiben“ hält sich das Mindelheimer Urgestein nach einem bewegten Leben auch in hohem Alter noch in Schwung.

Als Kind wollte er ein Clown sein

Als Kind wollte Fritz Riebel mal ein richtiger Clown werden und als Spaßmacher die Kinder zum Lachen bringen. Doch daraus wurde nichts, das Leben wollte es anders. So stand und steht sein Name auch heute noch für Erfolg im Bauwesen wie auch für ein langes Kapitel Vereinsgeschichte im Mindelheimer TSV. Apropos Geschichten. Die hat Opa Fritz nur zu gerne seinen Enkeln vorgelesen. Die animierten ihn, doch selbst mal ein Buch zu schreiben. Mit dieser Idee ging Riebel lange schwanger. Bei einem Waldlauf nahm sie schließlich Formen an. Was schließlich herauskam war die Geschichte vom „Tanz der Gummibärchen“, das bei Kindern sehr beliebt ist.

Das Mindelheimer Urgestein schrieb schon mehrere Bücher

Riebel brachte noch vier andere Titel heraus. Er erzählte unter anderem eine „kleine Familiengeschichte, wie es sie überall gibt, erläuterte auf nur 16 Seiten seine besonderen „Sichtweisen“, erzählte, was es mit dem „Kirschkern im Mai“ auf sich hat und bat in einer weiteren Schrift die „Patrona Bavaria“ um Hilfe. Alles was er dazu brauchte, waren zehn gespitzte Bleistifte und ein paar Packen Papier. Die Freude am Schreiben hält Riebel auch mit mehr als 90 Jahren noch gefangen. So hat er bereits zwei weitere Bücher in Arbeit. „Vom irdischen Paradies Mesopotamien“ will er berichten und in einem weiteren Band der Frage nachgehen: „War er Jurist und auch von mäßigem Verstand?“. Die Manuskripte liegen bereits in der Schublade.

Das Buch „Fit, fit, fit“ ist von Hans Holzmann reich illustriert. Das „sportliche Übungshandbuch für Gesundheit und Wohlergehen ist zum Preis von 20 Euro in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung, bei der Bestellhotline 08261/991310 sowie im Buchhandel erhältlich. Wie bei allen Riebel-Büchern kommt der Erlös aus dem Verkauf wieder sozialen Zwecken sowie der caritativen und gemeinnützigen Jugendarbeit in der Region zugute. Bis dato kamen schon mehr als 50 000 Euro zusammen.

