Mindelheimer können den Parkschein per App bezahlen

Mit der App „Parkster“ kann in Mindelheim jetzt der Parkschein auch mit dem Handy gelöst werden. Unser Bild zeigt (von links): Ralf Müller (Leiter Ordnungsamt), Bürgermeister Stephan Winter und Stefanie Rudoll von Parkster.

Mindelheim macht es Bad Wörishofen nach: Auf Stellflächen rund um die Altstadt kann von sofort per Smartphone das Parken abgewickelt werden.

Von Johann Stoll

Autofahrer in Mindelheim können von sofort an ihre Parkscheine auf allen rund 740 Parkplätzen rund um die Altstadt mit dem Smartphone lösen. Bezahlen mit Münzen am Automaten ist aber weiterhin möglich. Partner ist die Firma Parkster. Das schwedische Unternehmen ist seit zwei Jahren auch auf dem deutschen Markt aktiv.

Mindelheims Nachbarstadt hat gute Erfahrungen gemacht

Bad Wörishofen bietet diesen Service bereits seit Frühjahr 2019 an. Die Erfahrungen seien gut, das Angebot werde angenommen, sagte Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter. Ordnungsamtsleiter Ralf Müller betonte, der Stadt Mindelheim sei es dabei wichtig, dass für die Autofahrer keine Mehrkosten anfallen. Das Herunterladen der App auf Android-Endgeräten mit Google Play ist ebenso kostenlos wie beim iPhone im App Store. Bei anderen Anbietern fielen Gebühren für Buchungen und Übertragungen an. Alle anfallenden Kosten trägt die Stadt aus dem Topf der rund 40.000 Euro, die sie im Jahr an Parkgebühren einnimmt.

lUnd so funktioniert’s: Der Autofahrer lädt die App auf sein Smartphone. Fürs Parken gibt er sein Kennzeichen ein und die gewünschte Parkdauer. Klarer Vorteil gegenüber dem Münzeinwurf: Der Autofahrer kann seine Parkdauer einfach verändern. Verzögert sich die Abfahrt zum Beispiel, weil der Autofahrer beim Arzt länger warten musste, kann er die Parkzeit am Smartphone verlängern bis zur möglichen Höchstparkzeit. Aber auch wer früher zurückkommt, muss dann entsprechend weniger zahlen.

Die Parkster-Plätze in Mindelheim sind extra gekennzeichnet

lWo kann die App genutzt werden? Die Parkflächen sind mit einem Extraschild gekennzeichnet.

lWie wird bezahlt? Das geht per Rechnung. Die kommt einmal monatlich per Mail oder auf Wunsch per Post, dann aber kostenpflichtig für 2,99 Euro. Wer seine Kreditkartennummer hinterlegt, kann auch diesen Zahlungsweg wählen.

lWie wird der digitale Parkschein kontrolliert? Die kommunale Verkehrsüberwachung kann alle über die Parkster App gelösten Parkscheine in Echtzeit einsehen. Deren Mitarbeiter sehen also bei jedem Fahrzeug sofort, ob ein digitales Ticket gelöst wurde und ob dieses noch gültig ist. Stefanie Rudoll von Parkster sagte bei der Vorstellung im Rathaus: Wer der Parküberwachung helfen will, druckt einfach eine Parkster-Karte aus und legt diese unter die Windschutzscheibe.

Die App kann in vielen Kommunen genutzt werden

Die App kann ebenso in Bad Wörishofen und auch in zahlreichen anderen Kommunen genutzt werden. Memmingen ist dabei, Mering, Donauwörth, Traunstein, Königssee oder Pfaffenhofen an der Ilm.

Die Stadt Mindelheim erhofft sich von der Einführung auch Einsparungen, weil das Einsammeln der Münzen Geld kostet. Mehrere hundert Euro in den Parkautomaten seien obendrein ein Sicherheitsrisiko, sagt Winter.

