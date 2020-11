vor 32 Min.

Mindelheimer polieren Weltkulturerbe und sind im TV zu sehen

Plus Steinpfleger aus dem Unterallgäu waren auf Burg Reichenstein tätig. Auch der Fernsehsender war dabei. Am heutigen Dienstag wird die Sendung ausgestrahlt.

Mit der Burg Reichestein erhielt die Firma Finalit StoneCare, die zur Iordanidis GmbH aus Mindelheim gehört, einen ganz besonderen Auftrag. Die Burg im Oberen Mittelrheintal wurde im 11. Jahrhundert erbaut und ist Teil des Unesco-Weltkulturerbes. Das Mindelheimer Unternehmen wurde beauftragt die historischen Böden, Treppen und Säulen aus Natursteinen zu reinigen.

Insgesamt war ein vierköpfiges Team für zwei Wochen auf der Burg beschäftigt. Die Steinpfleger bereiteten auch ein über 100 Jahre altes Mosaik in einer Kapelle auf. Evangelos Iordanidis spezialisierte sich auf Burgen, Schlösser sowie historische Gebäude und schuf sich damit nahezu ein Monopol. Das Mindelheimer Unternehmen kommt immer dann zum Einsatz, wenn andere Gebäudereinigungsfirmen nicht mehr weiter wissen. Zu seinen Projekten gehörten unter anderem die Dresdener Frauenkirche oder die Akropolis in Athen. Aber auch bei neueren Gebäuden wie der Elbphilharmonie in Hamburg wurde der Mindelheimer schon tätig.

Mindelheimer Handwerker im Fernsehen: DMAX begleitet die Arbeiten auf Burg Reichenstein

Der Fernsehsender DMAX begleitete das Mindelheimer Unternehmen mit Kameras bei seinen Arbeiten auf der Burg Reichenstein. Anfangs befürchteten die Fernsehmacher noch, dass das Putzen von Gebäuden die Zuschauer nicht interessieren könnte. Doch das änderte sich schnell, als sie Iordanidis und seine Mitarbeiter bei der Arbeit auf der Burg selbst erleben konnten.

Der Beitrag über den Einsatz des Mindelheimer Teams wird am Dienstag, 17. November, ab 19.15 Uhr auf dem TV-Sender DMAX in der Reihe „Deutschland 24/7 – Ohne uns läuft nichts!“ ausgestrahlt.

