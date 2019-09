19.09.2019

Mindelheimer sind wieder gefragt

Die Bürger können bald wieder mitreden, wie sich ihre Stadt entwickeln soll

Welchen Weg geht Mindelheim in der Zukunft? Welche Weichen müssen für die nächsten zehn, 15 Jahre gestellt werden? Das will der Stadtrat nicht im Alleingang festlegen. Er lädt deshalb wieder alle Mindelheimer ein, ihre Vorschläge zu unterbreiten.

Vor der Sommerpause gab es bereits eine erste Runde im Forum. Das war im Mai. Die Ergebnisse im Rahmen des sogenannten Integrierten Nachhaltigen Städtebaulichen Entwicklungskonzepts, kurz Insek, werden derzeit ausgewertet. Dabei werden Antworten auf Fragen wie „Welchen Weg geht die Stadt Mindelheim in die Zukunft?“ und „Welche Themen und Projekte werden die nächsten Jahre dominieren?“ gesucht.

In drei Arbeitsgruppen waren von den rund 40 interessierten Bürgerinnen und Bürgern Vorschläge, Ideen, Konzepte und Projekte zu folgenden Themenbereichen erarbeitet worden:

l Ortsbild und Wohnen, Bildung und Betreuung.

Klimaschutz und Freiraum, Freizeit und Sport, Kultur und Tourismus.

Mobilität und Verkehr, Handel und Gewerbe.

Ergänzend zur ersten Bürgerwerkstatt gab es außerdem die Möglichkeit einer Online-Beteiligung. Das Architektur- und Stadtplanungsbüro Haines-Leger hat bereits analysiert, welche Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken für die Stadt bestehen.

Zudem wurden die Anregungen aus den bisherigen Beteiligungsangeboten ausgewertet und in ein städtebauliches Zielkonzept sowie in konkrete Projektvorschläge überführt. Die Ergebnisse werden am Mittwoch, 25. September um 18 Uhr bei der zweiten Bürgerwerkstatt im Forum vorgestellt. Außerdem erfolgen an diesem Abend eine Bewertung und Ergänzung der Projektvorschläge. Auch alle Bürgerinnen und Bürger, die bisher nicht dabei waren, sind eingeladen, die Zukunft der Kreisstadt aktiv mitzugestalten.

Dem Stadtrat und der Verwaltung ist es ein wichtiges Anliegen, diese Wünsche und Vorstellungen aufzunehmen und in die Planung einzubinden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Im nächsten Schritt erfolgen eine Priorisierung der Projektideen im Stadtrat, sowie ein Stadtratsbeschluss mit abschließender Umsetzung der Pilotprojekte. (mz)

