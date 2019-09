vor 40 Min.

Mindelheimer verlieren die Lust an der Stadtplanung

Wohin soll in Mindelheim die Reise in den nächsten 15 bis 20 Jahren gehen? Die Bürger waren zum Mitmachen eingeladen - aber kaum einer kam.

Von Johann Stoll

Die Mindelheimer waren eingeladen zum Mitmachen, zum Ideen entwickeln, zum Mitreden. Wie soll ihre Stadt in 15 oder 20 Jahren aussehen? Was soll vorrangig angepackt werden, was hat etwas Zeit und was sollte man tunlichst bleiben lassen? Ins Forum haben sich am Mittwochabend aber nicht einmal 30 Interessierte verirrt, von denen rund die Hälfte Stadträte oder Mitarbeiter im Rathaus waren.

Stadtplanung in Mindelheim findet nur wenige Interessierte

Sylvia Haines vom Planungsbüro Haines-Leger aus Rimpar in Unterfranken betreut diesen Planungsprozess fachlich. In der ersten Beteiligungsrunde im Frühsommer war das Interesse etwas größer gewesen. Aber auch damals fühlte sich nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung angesprochen, bedauerte Bürgermeister Stephan Winter. Im Internet beteiligten sich zusätzlich knapp 200 Nutzer. Damals waren es vor allem vier Felder, in denen die Teilnehmer hohen Handlungsbedarf sehen: Bei der Mobilität und dem Verkehr, beim Klimaschutz, beim Ortsbild und Wohnen und beim Freizeitangebot.

Für sechs Felder fasste Haines die bisherigen Ideen zusammen. Sie sind keineswegs Beschlusslage. Der Stadtrat wird in einer eigenen Klausursitzung im Laufe des Herbstes die Ideen prüfen und – soweit machbar und sinnvoll – in eine Reihenfolge bringen. Am Ende entscheidet der Stadtrat, was gemacht wird.

Lebendige Altstadt Hier war zum Beispiel eine Tiefgarage im Klostergarten des Maria Ward Instituts genannt worden. Neugeordnet werden sollte das Areal ums Forum. Auch hier könnte ein Parkhaus oder ein Parkdeck entstehen. Eine Verkehrsberuhigung für die Maximilianstraße ist eine weitere Idee, die es noch zu schärfen gilt. Aufgewertet werden soll auch das Bahnhofsgelände. Ein kombiniertes Parkhaus, das öffentlich zugänglich ist, aber auch von Mitarbeitern der Firma Grob genutzt werden kann, ist eine weitere Idee. Und auch ein Radhaus für umweltbewusste Pendler steht auf der Ideenliste. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sollten bereits über den Sommer entstehen.

Stadtplanung: Ein eigenes Kino in Mindelheim ist wohl nicht machbar

Freizeit Im Bereich Freizeit kam der Wunsch nach einem Kino. Hier könnte eine Verbesserung dadurch erreicht werden, dass zeitweise Kinofilme gezeigt werden. Ein eigenes Kino scheint wohl nicht mehr machbar zu sein.

