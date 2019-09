vor 42 Min.

Mindelheimer zu Gast in East Grinstead

Herzlicher Empfang in der englischen Partnerstadt für die Besucher aus Mindelheim.

Mit einer Fülle neuer Eindrücke und begeistert von der Gastfreundschaft der Engländer kehrten 43 Mindelheimer aus der englischen Partnerstadt zurück. Organisiert hatte die Reise der Förderkreis Städtepartnerschaft. Ein Höhepunkt war der Empfang durch Bürgermeister Danny Favor im Rathaus. Im Garten davor verläuft der Nullmeridian. Die Town Twinning Association mit ihrem Vorsitzenden Ken Averill hatte zusammen mit Reiseleiter Wilhelm Unfried ein umfangreiches Programm zusammengestellt.

Mindelheimer waren begeistert von der englischen Küche

Ein Highlight war auch der Partnerschaftsabend, bei dem alle Vorurteile gegenüber dem englischen Essen Lügen gestraft wurden. „Selten so gut gegessen“, meinte auch Altbürgermeister Erich Meier mit Blick auf das herrliche Roastbeef.

Er sorgte dann auch am Klavier mit deutschen und englischen Volksliedern für einen harmonischen Ausklang des Abends.

Am nächsten Tag empfing Bürgermeister Danny Favor die Gäste in der Meridian Hall.

Jedem Besucher, der auf dem Meridian Point Platz genommen hatte, überreichte der Bürgermeister eine Urkunde.

Beeindruckt waren die Gäste aber auch von dem Park, der sich hinter dem Rathaus in ein Tal öffnet, eine „Orgie in Grün“. Überhaupt wuchert und sprießt es in Sussex an allen Ecken.

Die weiteren Tage gehörten Ausflügen nach Eastbourne und Brighton sowie London, wobei besonders die Küstenfahrt die Unterallgäuer beeindruckte. Brighton mit seinen malerischen Gassen und Blumenarrangements gefiel ebenso, wenn man auch den Rummel an der Pier nicht unbedingt mögen muss.

Die Gäste aus Mindelheim besuchten auch London

Am vorletzten Tag stand schließlich das Abenteuer London auf dem Programm. Fast drei Stunden quälte sich der Bus durch Auto- und Menschenmassen ins Zentrum. Eine Stadtrundfahrt zu allen Sehenswürdigkeiten von Buckingham Palace bis Riesenrad entschädigte für die Strapazen. Doch der Tag gab auch einen Einblick in die Probleme der Menschheit, wenn immer mehr Menschen in den Megastädten leben.

Über den Brexit wurde während der Reise übrigens gar nicht oft gespochen. Die Menschen scheinen der vielen Diskussionen überdrüssig zu sein und der Streit hat tiefe Gräben hinterlassen. Aber es fiel den Besuchern auf, dass die Europafahne aus dem öffentlichen Bild verschwunden ist. Dass Partnerschaften doch etwas bewirken, sieht man an der Tatsache, dass der Distrikt West Sussex einer der wenigen war, der sich bei der Abstimmung vor drei Jahren gegen den Brexit aussprach. Und die Freunde aus East Grinstead freuten sich über den Besuch. So schrieb Alex Dale, Zweiter Vorsitzender des Partnerschaftsvereines nach Mindelheim: „It was a wonderful time with all your group and many more friendships have been made!“ („Wir hatten eine wunderbare Zeit mit eurer Gruppe und es wurden viele neue Freundschaften geschlossen!“)