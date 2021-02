vor 18 Min.

Mindelheims Polizeichef sagt Servus

Plus Nach zehn Jahren verlässt Polizeichef Gerhard Zielbauer die Polizeiinspektion Mindelheim. Manche Schicksale sind ihm besonders unter die Haut gegangen.

Von Johann Stoll

Wenn es etwas gibt, das Gerhard Zielbauer die Zornesröte ins Gesicht treibt, dann sind es Übergriffe gegen Notärzte, Sanitäter, Feuerwehrleute und Polizeibeamte. „Das geht gar nicht!“, sagt Mindelheims Polizeichef mit allem Nachdruck. Die sinkende Hemmschwelle gegenüber „Bürgern in Uniform“, die die Polizei in den vergangenen Jahren auch auf dem Land feststellen musste, macht ihm Sorgen. Denn eines ist ihm wichtig zu vermitteln: Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit. Sie ist die Summe der Arbeit von Polizei, aufmerksamen Bürgern, Rettungskräften, den vielen Ehrenamtlichen und auch der Kommunalpolitik.

Sicherheit sei Lebensqualität, betont Zielbauer. Weil das Unterallgäu deutschlandweit zu den Regionen mit den geringsten Straftaten zählt, lebt es sich hier auch besonders gut. Sicherheit sei aber auch Standortfaktor für die Wirtschaft.

So lange wie Zielbauer war kaum einer Polizeichef in Mindelheim

Kaum einer war länger Polizeichef in Mindelheim. Zehn Jahre lang stand Erster Polizeihauptkommissar Gerhard Zielbauer der Polizeiinspektion Mindelheim vor. Am gestrigen Aschermittwoch hatte er seinen letzten Arbeitstag, wenige Wochen vor seinem 61. Geburtstag. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht durchgesickert.

Neben der Verkehrssicherheit war Schwerpunkt seiner Arbeit die Rauschgiftbekämpfung. Die Konsumenten seien das kürzeste Glied in der Kette. Den Dealern das Handwerk zu legen, um den Abhängigen wieder eine Lebensperspektive zu geben, das ist der Gedanke dahinter, der Zielbauer angetrieben hat.

Der scheidende Polizeichef hat aber auch Neues angestoßen. Auf seine Initiative geht in Mindelheim das Projekt „MuT“ zurück, was für „Menschen und Taten“ steht. Damit zeichnen die Mindelheimer Blaulichtorganisationen Feuerwehr, Rotes Kreuz, Malteser, die Polizei sowie als Partner die Bürgerstiftung, der Verlag Hans Högel und die Stadt Mindelheim regelmäßig mutige Menschen aus, die durch besondere Zivilcourage aufgefallen sind. Das kann ein vorbildlicher Einsatz als Ersthelfer bei einem Unfall sein. Das kann aber auch ein beherztes Eingreifen sein, wenn jemand Opfer einer Straftat wird. (Lesen Sie hierzu: Großer Dank allen tapferen Helfern )

Der Mindelheimer Polizeichef führte Kontaktbeamte für Kirchheim und Pfaffenhausen ein

Eine Polizei, die bei den Leuten ist, die war Gerhard Zielbauer immer ein besonderes Anliegen. Die Beamten allein können nicht für Sicherheit sorgen. Sie mögen noch so engagiert sein, wie Zielbauer unterstreicht. Ohne dieses Team wären die Erfolge gar nicht möglich gewesen. Es sei immer ein Miteinander. 2013 hat er deshalb sogenannte Kontaktbeamte in den Gemeinden Kirchheim, Pfaffenhausen, Erkheim und Markt Rettenbach eingeführt. Beamte zum Anfassen gewissermaßen. Kleine Probleme lassen sich so gleich vor Ort klären, ist Zielbauer überzeugt.

Eine Erfolgsgeschichte ist für ihn auch die Einführung der Sicherheitswacht. Seit sie ihre abendlichen Runden dreht, ist die Zahl der Sachbeschädigungen spürbar zurückgegangen.

Und dann war da noch der Umzug. Denn in die Ära Zielbauer fiel auch der Neubau der Polizeiinspektion in Mindelheim. Dass dies möglich wurde, sei dem Mindelheimer Abgeordneten Franz Josef Pschierer und Polizeipräsident Werner Strößner in erster Linie zu verdanken, betont Zielbauer.

Dreimal hat er als Einsatzleiter das Frundsbergfest betreut, zu dem alle drei Jahre mehr als 100.000 Menschen nach Mindelheim strömen. Um dieses Fest sicher zu machen, kommt es in besonderer Weise auf die Zusammenarbeit mit vielen Akteuren an.

Die Aufklärungsquote der Mindelheimer Polizei liegt bei rund 70 Prozent

Auch wenn die Mindelheimer Polizei auf eine Aufklärungsquote von rund 70 Prozent verweisen kann, gab es auch den einen oder anderen Fall, der nicht gelöst werden konnte. Die Brandanschläge auf Autos im Mindelheimer Norden gehören dazu. Die Polizei war sich zwar sicher, die richtigen Täter überführt zu haben. Das Gericht sah das aber anders. (Lesen Sie dazu auch: Mindelheimer Brandserie bleibt ein Rätsel)

Gerhard Zielbauer war nie „nur“ Polizeibeamter. Zuerst hat er sich zum Fernmeldetechniker ausbilden lassen. Sein Onkel, der Polizist war, hat ihm dann die Laufbahn bei der Polizei schmackhaft gemacht. Bereut hat er es nie, auch wenn ihm so manche Schicksale unter die Haut gegangen sind. Wenn besonders schlimme Todesnachrichten zu überbringen waren, etwa wenn junge Leute ums Leben kamen, hat sich Zielbauer nicht davor gedrückt. Bilder von schrecklichen Unglücken wie jenem vom November 2016, als vier junge Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen, verschwinden nie mehr. Nicht anders war es, als am Bahnübergang Sontheim zwei junge Menschen starben.

In München hat Zielbauer neben der Arbeit bei der Polizei Betriebswirtschaft studiert. Er übernahm häufig Wochenend- und Nachtschichten, um tagsüber die Schulbank drücken zu können. Nach dem Studium hätte Gerhard Zielbauer auch einen guten Aktienberater abgegeben. Er blieb aber lieber bei der Polizei, bildete sich aber weiter und qualifizierte sich zum Projektmanager.

In München hatte er es beim Landeskriminalamt zunächst mit Geldwäsche und Bandenkriminalität zu tun. Später wechselte er ans Polizeipräsidium nach Augsburg.

Was Gerhard Zielbauer im Ruhestand vorhat

Sein Interesse an Wirtschaft blieb über all die Jahre ungebrochen. Als Dozent an der Fachhochschule und der IHK Schwaben will der Familienvater zweier Kinder auch im Ruhestand aktiv bleiben. „Die Arbeit mit jungen Leuten macht mir brutal viel Spaß“, sagt er.

Auch wenn er sich auf eine ruhigere Zeit freut, eines will Gerhard Zielbauer nicht machen: einfach die Füße hochlegen. Auf Touren mit seinem E-Mountainbike freut er sich genauso wie auf die weitere Mitarbeit beim Rotary Club Mindelheim. Da hat er schon ein ganz konkretes Projekt vor Augen: Schulkinder sollen Fahrradhelme bekommen. Und wenn er hört, dass es immer noch Kinder gibt, die ohne Pausenbrot in die Schule kommen, weiß er: Auch seine Hilfe wird weiter gebraucht.

