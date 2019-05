vor 19 Min.

Mindelheims Sportverein blickt in die Zukunft

Vorsitzender Mitko Pertemov Gedanken um Megatrends und deren Auswirkungen – und spart nicht an Kritik an den Verbänden. Darauf erwidert der BLSV-Kreisvorsitzende.

Von Axel Schmidt

Elf Jahre lang hatte Conny Kleiner den TSV Mindelheim als Vorsitzender geführt, ehe er vor zwei Jahren sein Amt an Mitko Pertemov abgab. Offenbar fehlte ihm die ehrenamtliche Arbeit in seinem Heimatverein jedoch. Denn seit der jüngsten Generalversammlung des Sportvereins sitzt Kleiner wieder im Vorstand. Er wurde von den 64 anwesenden Mitgliedern zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Damit übernimmt er den Posten von Peter Weyh-Immerz. Der Tischtennis-Abteilungsleiter war aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl angetreten. In ihren Ämtern bestätigt wurden Mitko Pertemov als Vorsitzender, sowie Christian Reichert als 3. Vorsitzender. Damit lenkt also ein bewährtes Führungstrio die Geschicke des TSV Mindelheim in der näheren Zukunft.

Und die sieht vielversprechend aus. Das belegten die Zahlen, die Karina Pertemov (Mitgliederabteilung) und Jürgen Vogt (Kasse) präsentierten. So sei die Mitgliederzahl zwar etwas nach unten gegangen (bis auf die Handballabteilung gab es in allen Abteilungen einen minimalen Rückgang), doch mit 2140 Mitgliedern sei das Vorjahresniveau von 2145 nur knapp verfehlt. Außerdem habe der Verein laut Vogt im vergangenen Jahr einen Überschuss von rund 14000 Euro erwirtschaftet – und ist mittlerweile schuldenfrei. „Es sind nun also wieder Investitionen für die Zukunft möglich“, so Vogt.

Im Stadion soll die Tartanbahn saniert werden

Die nächstgrößeren Anschaffungen in den kommenden zwei Jahren seien laut Roland Ahne, 3. Bürgermeister der Stadt Mindelheim, eine Entkalkungsanlage im Sportheim sowie die Erneuerung der Tartanbahn im Stadion. „Nachdem die Tribüne und das Spielfeld zuletzt saniert wurde und von der Stadt mit 150000 Euro bezuschusst wurde, sind nun die Leichtathleten dran. Wenn das dann erledigt ist, haben wir wieder ein echtes Schmuckkästchen“, so Ahne.

Abseits der Haushaltspläne wagte Vorsitzender Pertemov einen anderen Blick in die Zukunft: Welchen Einfluss Megatrends wie Mobilität, Digitalisierung oder Individualität auf Sportvereine haben. „Vereine und Verbände müssen sich ändern und anpassen. Die Leute kommen irgendwann nicht mehr zum Sport, sondern der Sport muss den Einzelnen abholen“, so Pertemov, der auch nicht an Kritik an den Verbänden sparte. „Eine Schulung zum Vereinsmanager ist sicher sinnvoll. Dafür aber acht Wochenenden aufzuwenden ist für einen Ehrenamtlichen nicht machbar. Da erwarte ich von den Verbänden, dass sie die Vereine auf dem Weg in die Zukunft unterstützen.“

BLSV-Kreisvositzender weist die Kritik zurück

Uli Theophiel, Kreisvorsitzender des BLSV, ließ dies anschließend nicht unwidersprochen: Der BLSV sei in der Übungsleiterausbildung schon flexibler geworden. Auch habe man zuletzt eine Erhöhung der Übungsleiterzuschüsse bei der bayerischen Staatsregierung durchgebracht. Er stellte aber auch klar: „Ehrenamt heißt auch, dass ich etwas investieren muss.“ So sei der Vereinsmanager ja kein Muss. „Aber in dieser Schulung werden genau die Punkte für die Zukunft angesprochen: Wie gewinne ich neue Mitglieder? Wie generiere ich neue Sponsoreneinnahmen? Wie verwalte ich den Verein?“

Auf einen ähnlichen Punkt wies auch Dieter Hefele hin. Der Zweite Abteilungsleiter Fußball wünschte sich am Ende der Versammlung, dass man den Auftritt des TSV Mindelheim im Internet und auf den verschiedenen sozialen Plattformen in professionelle Hände geben solle. „Da hätten alle Abteilungen etwas davon. Und Geld ist ja nun da“, sagte Dieter Hefele.





Geehrt und gewählt:

Wahlen

1. Vorsitzender Mitko Pertemov (wie bisher)

2. Vorsitzender Conny Kleiner (für Peter Weyh-Immerz)

3. Vorsitzender Christian Reichert (wie bisher)

Ehrungen

65 Jahre Gerda Niesner

60 Jahre Werner Kienle

50 Jahre Wolfgang Axmann, Peter Baar, Siegfried Glogger, Franz Sonnberger, Anneliese Weber

40 Jahre Willi Baumer, Robert Frei, Rosemarie Glogger, Ingeborg Kaschke, Heinz Micheler, Manfred Patzold, Harald Rabak, Franz Sirch, Elisabeth Stadler

25 Jahre Stefan Ende, Stefan Fäßler, Brigitte Gessner, Susanne Griebl, Thomas Handloser, Karl-Michael Kühlmuss, Anneliese Mack, Rosemarie Müller, Iris-Christiane Müller, Margit Ritter, Katharina Scholz, Gertrud Schuster, Manuel Weber.

Abteilung Turnen Dirk Lew, Siegfried Glogger, Dagmar Hildisch.

Themen Folgen