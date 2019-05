30.04.2019

Mindelheims knausriger erster Maifeiertag

In Mindelheim gibt es schon seit Jahren keine Maikundgebungen mehr. Wer die Tradition hochhalten will, muss nach Kempten, Kaufbeuren, Memmingen oder Augsburg (unser Bild) ausweichen.

Vor 100 Jahren setzten die Arbeiter ihren eigenen Feiertag durch. Wie es der damalige Mindelheimer Bürgermeister aber schaffte,die Stadtkasse zu schonen

Von Johann Stoll

Mindelheim 1. Mai vor hundert Jahren: In Baden war der „Tag der Arbeit“ zu einem allgemeinen Feiertag ausgerufen worden. Preußen und Bayern hinkten noch etwas hinterher. Im Großraum Berlin erschienen allerdings viele Beschäftigte nicht an ihren Arbeitsplätzen. Der öffentliche Verkehr brach zusammen, weil Arbeiter ihren Festtag begingen. In Mindelheim sorgte der Sozialdemokratische Verein für eine Mai-Feier im Stadtsaale. Beginn war um 15 Uhr mit „Kassaeröffnung“, um 20 Uhr begann der Mai-Tanz.

Der Mindelheimer Stadtsaal war übervoll mit Parteigenossen und Arbeitskitteln

Für das Mindelheimer „Gewerkschaftskartell“ war dieser Tag ein ganz besonderer. Die organisierten Genossen starteten von ihrem Stammlokal „Kreuz“ aus einen Festzug durch die Stadt zum Stadtsaal, wie Berndt Michael Linker in seinem epochalen Werk „Mindelheim im 20. Jahrhundert“ recherchiert hat. Der Stadtsaal war übervoll mit „Parteigenossen und Andersgläubigen, Arbeitskitteln und Bürgerfrack“. Alles blieb friedlich und ohne politische Auseinandersetzungen. Das war in den Monaten nach dem Ende des Ersten Weltkriegs keineswegs selbstverständlich. Revolutionäre hatten in München die Räterepublik ausgerufen. In Straßenschlachten waren mehrere Menschen ums Leben gekommen. In Mindelheim hatte zeitweise ein Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat die Herrschaft übernommen.

Auf der Maifeier sprach der Bürstenmacher Ludwig Pfeiffer. Er sprach sich gegen „dem Deutschen Volk zugedachten kapitalistischen Frieden“ aus. Festredner war Hans Leygeber. Dieser hielt einen Rückblick auf die Kämpfe der Arbeiterbewegung, den Kampf um den Achtstundentag und das gleiche Wahlrecht für alle. Die Aufgabe der Arbeiterschaft sah er darin, sich für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit einzusetzen. Die Französische Revolution klang da sprachlich durch.

Herren zahlten vor 100 Jahren doppelt so viel Eintritt wie Frauen

Auf der Maikundgebung wurde viel musiziert. Der Friedensflagge-Marsch kam zur Aufführung, der Männerchor sang von der Bergfreiheit und der Sehnsucht nach der Heimat. In einem Schwank in einem Akt wurde das Stück „Die Frauenrechtlerinnen“ auf die Bühne gebracht. Herren zahlten damals übrigens mit zwei Mark den doppelten Eintritt wie Damen.

Auch ein Jahr später, 1920, war der Maifeiertag in Bayern noch kein gesetzlicher Feiertag. Jede Kommune konnte selbst entscheiden. In Nürnberg zum Beispiel bekamen die städtischen Mitarbeiter frei. Im Mindelheimer Stadtrat hatte SPD-Mann Ludwig Pfeiffer den Antrag gestellt, den städtischen Arbeitern am 1. Mai freizugeben. Von den Vereinigten Bürgerlichen Parteien kam der Gegenvorschlag, nur einen halben Tag herzugeben, aber den ganzen zu bezahlen. Der damalige Bürgermeister Großmann wiederum, ein Schwabe mit Blick auf die Kosten, plädierte für einen halben freien Tag, aber ohne Bezahlung.

Am Ende bekamen die Arbeiter einen halben Tag frei und auch bezahlt. Die vier versäumten Stunden sollten sie in der nächsten Woche nachholen. Der halbe Tag musste also hereingearbeitet werden. Die Stadtkasse musste letztlich gar nichts bezahlen.

Die Arbeiter wiederum wurden aufgerufen, möglichst zahlreich an den Maifeiern teilzunehmen. In einem Aufruf in Mindelheim hieß es, der 1. Mai soll eine Massendemonstration aller freiheitlich Denkenden sein. Noch unter dem Eindruck des verloren gegangenen Krieges sollten sich die Arbeiter für politische und wirtschaftliche Gleichberechtigung starkmachen. Die Arbeiter sollten auch bereit sein, den Lohnausfall hinzunehmen. Wie schlecht die Lage 1920 war, zeigt sich an einem Hinweis. Die Arbeiter sollten zur Kundgebung ihre eigene Brotzeit mitbringen. Es herrschte akute Nahrungsmittelknappheit.

Dass das Gewerkschaftskartell tatsächlich Wirkung entfalten konnte, zeigte sich 1920. Die Arbeiter der Firma Haggenmüller & Pöhlein verlangten eine Teuerungszulage, weil die Inflation den Wert des Geldes wegschmolz. Solidarisch traten die Arbeiter vom 20. Februar 1920 an in Streik. So etwas hatte es vorher noch nie in Mindelheim gegeben. Ein Schlichtungsausschuss brachte die Firma dann so weit, 50 Prozent Zuschlag zu bezahlen. Vier Tage dauerte der Streik. Entlassen wurde niemand, die Arbeiter hatten sich durchgesetzt.

