28.12.2019

Mindeststandard statt Kostensenkung

Um im Kostenrahmen zur Erweiterung des Kindergartens zu bleiben, müssten die Planer den Rotstift ansetzen. Dem Wiedergeltinger Gemeinderat ist ein zukunftsorientierter Bau wichtiger – auch wenn der mehr kostet

Von Regine Pätz

Einmal noch vor der Winterpause hatte sich das Wiedergeltinger Gremium mit den Planungen zur Erweiterung der Kindertagesstätte St. Nikolaus zu beschäftigen. Hatte der Gemeinderat mit Bürgermeister Norbert Führer noch in der Sitzung zuvor mit der Dacheindeckung aus Aluminium ein weiteres Planungsdetail verabschiedet (wir berichteten), sollte dem Gremium im Rahmen der außerplanlich einberufenen Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch nun noch die Ergebnisse der jüngsten Fachplanersitzung vorgelegt werden.

Ziel sollte es sein, die Planungen in die Genehmigung zu bringen, damit diese bereits Mitte Januar - bis dahin ergänzt durch ein Brandschutzkonzept - an das Landratsamt weitergereicht werden können; im Visier der geplante Baustart im Frühjahr 2020. Dazu war an diesem Abend erneut Architekt Ulrich Förg zu Gast, ebenso Stephan Lutzenberger vom gleichnamigen Ingenieurbüro, um Einblick in die Ergebnisse dieser Fachplanersitzung zu geben, in der man, wie Ulrich Förg zufrieden vermerkte, „sehr gut weitergekommen ist“.

Denn zur Erleichterung des Architekten hatte das Denkmalschutzamt sein Okay zu der bis dato eingereichten Bauleitplanung gegeben, und damit deren Fortsetzung ermöglicht. Das sei „nicht selbstverständlich!“, merkte Förg an. Müssen doch sowohl das Bestandsgebäude von St. Nikolaus als auch der alte Pfarrgarten unter der Prämisse des Denkmalschutzes betrachtet und behandelt werden.

Mit der aktuellen Kostenberechnung wurde dem Gremium durch beide Fachleute an diesem Sitzungsabend ein umfangreiches Zahlenwerk vorgelegt. Darin zeigte sich die rund 2,9 Millionen Euro teure Baumaßnahme als echte Herausforderung für die Planer. Denn tatsächlich zeige sich erst nach Ausschreibung der ersten vier durchaus „schwergewichtigen“ Gewerke, ob man die Kosten halten könne, fasste Ulrich Förg zusammen. Nicht kalkulierbar seien zudem mögliche Folgekosten in Bezug auf das Bodengutachten, sollten archäologische Untersuchungen - geplant für Februar - Bodenabtragungen notwendig machen.

Allerdings seien die geschätzten Kostenparameter bereits an die Bischöfliche Finanzkammer Augsburg - zuständig für die Baufinanzierung bzw. das Zuschusswesen für Kindertageseinrichtungen, dessen Träger die Kirche ist - weitergereicht worden. Ein großes Anliegen der Planer sei es deshalb, diese Kostenschätzung auch einzuhalten, erklärte Ulrich Förg. Ohne Abstriche, beispielsweise bei der Lüftungstechnik, sei dies wohl nicht zu gewährleisten.

Eine Lüftungsanlage sei für innenliegende Räume des Neubaus unabdingbar, pflichtete Stephan Lutzenberger bei, keine Frage. „Alle äußeren könnten jedoch auch mechanisch gelüftet werden.“

Zudem tendierten viele Träger ganz klar zu weniger Technik, „um Kosten, aber auch Wartungsaufwand gering zu halten“.

Ebenso zur Disposition stünden Planungen im Bereich Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen sowie bei der Heizung generell; neben der Lüftungstechnik auch bei der Starkstromanlage sowie der Fernmelde- und Informationstechnischen Anlagen. Was eingespart werden könne, immerhin in einer Größenordnung von etwa 100.000 Euro, solle nun im Gremium besprochen werden, sagte Förg.

Tatsächlich auf keinen dieser Bereiche verzichten wollte nicht nur Gemeinderat Bernd Stapfner (FW); explizit eine Wasserenthärtungsanlage („wir kennen doch unseren Härtegrad!“) müsse sein. Unter anderem gegen den Verzicht von dezentralen Lüftungsanlagen gerade in den Gruppenräumen zeigte sich Fraktionskollege Ludwig Schweinberger. „Räume mit Kindern gehören ordentlich entlüftet!“, sagte er, zudem mache nur ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung Sinn.

Auch Bürgermeister Norbert Führer zeigte sich überzeugt von der Notwendigkeit, die optionalen Bereiche mit in die Planungen aufzunehmen, auch wenn die Planer da einen gewissen finanziellen Spielraum sähen. Wenig abgewinnen konnte das Gremium auch dem Vorschlag, die vorhandene Ölheizung im Bestandsbau zu belassen; wenn schon für den Erweiterungsbau eine Grundwasserwärmepumpe gekoppelt mit Gastherme - worauf sich die Räte einstimmig einigten - zum Einsatz kommt, dann doch bitte auch für den Bestand, also „eine Anlage für beides!“

Dass auch die alte Ölheizung irgendwann ausgetauscht werden müsse, dadurch ebenfalls Kosten in fünfstelliger Höhe entstünden, stellte Maximilian Huber (FW) den rund 40.000 Euro an Mehrkosten für diese Lösung entgegen. Auch die Ausstattung im Bereich Fernmelde- und Sicherheitstechnik betitelten die Räte geschlossen als „angemessen“.

Dezentrale Lüftungsgeräte auch für die Gruppenräume, Abbau der Ölheizung im Altbestand, Einbau einer elektrisch betriebenen Erdwasserwärmepumpe in Kombination mit einer Gastherme sowie die Einplanung aller optionalen Maßnahmen - auf diese einstimmig gefällten Beschlüsse einigte sich der Gemeinderat - trotz Mehrkosten von insgesamt rund 100.000 Euro. „Wir wollen ja zukunftsorientiert bauen, deshalb brauchen wir schon eine Mindestausstattung“, fasste Bürgermeister Norbert Führer diesen Konsens abschließend zusammen.