Minus bei Gästen und Übernachtungen in Bad Wörishofen

Das Jahr 2019 in Bad Wörishofen in Zahlen zeigt die Entwicklung des Kurortes und auch, woher die meisten Gäste kommen.

Wie das laufende Tourismusjahr in der Corona-Pandemie ausfallen wird, ist noch nicht absehbar. Wie das vergangene Jahr lief, ist dagegen nun nachzulesen.

Auf 95 Seiten berichtet der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen in seinem Jahresrückblick über den Tourismus in Bad Wörishofen im vergangenen Jahr mit seinen vielfältigen Facetten und gibt einen umfassenden Einblick in Zahlen und Statistiken im Vergleich mit Bayern und Deutschland.

So zählte Bad Wörishofen im vergangenen Jahr rund 153.000 Übernachtungsgäste. Das bedeutet einen Rückgang um 2,28 Prozent. Die Zahl der Übernachtungen ging ebenfalls erneut zurück, um 4,3 Prozent auf nun etwa 654.000. Die meisten inländischen Gäste kommen aus Bayern, die mit Abstand meisten ausländischen Gäste kommen aus der Schweiz. Sie konnten in Bad Wörishofen aus über 2.600 Angeboten wählen, von sportlichen Aktivitäten über gesundheitsorientierte Veranstaltungen bis hin zu kulturellen Ereignissen. Es gab in dem Jahr alleine fast 600 Kurkonzerte mit dem Kurorchester Musica Hungarica und Kapellen aus der Region, wie die stellvertretende Kurdirektorin Cathrin Herd berichtet.

Die stärkste Urlaubszeit ist nach offiziellen Angaben nach wie vor der Spätsommer und Herbst, wenn die Kneippstadt beste Bedingungen zum Radfahren und Wandern bietet.

„Viel Neues wurde in 2019 geschaffen“, berichtet Herd, unter anderem eine „komplett neue Website, die Naturerlebnisroute im Bad Wörishofener Wald, vier verschiedene Gesundheitskurse in der Winterzeit und neue Merchandising-Produkte konnten ins Sortiment aufgenommen werden.“ (mz)

Nachzulesen gibt es den Jahresbericht des Kur- und Tourismusbetriebs im Internet unter https://www.bad-woerishofen.de/service/wir-ueber-uns.

