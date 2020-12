vor 32 Min.

Missgeschick stoppt den Apfeltracher Dauerläufer

Plus Jens Schurat aus Apfeltrach wollte in 24 Stunden 100 Kilometer weit laufen, um eine Wohltätigkeitsaktion für Kinder zu unterstützen. Was im Otterwald passierte.

Von Sabine Adelwarth

Sein Marsch und das Ziel waren lang – genauer gesagt 100 Kilometer in 24 Stunden. Diese Aufgabe hat sich Jens Schurat gesetzt um damit den guten Zweck „99 Kinderaugen sollen leuchten“ zu unterstützen. Aufgrund einer Unachtsamkeit hat es der 45-Jährige dann nach gelaufenen 73,3 Kilometern nicht ganz geschafft und musste abbrechen.

Im Otterwald nördlich bei Holzgünz ist das Missgeschick passiert – ein Auto kam dem Marathonläufer entgegen und Jens Schurat musste ausweichen und hat dabei einen Stein übersehen und ist mit einem Bein umgeknickt. An weiterlaufen war dann nicht mehr zu denken. „Es war nachts um drei Uhr und bin schon 17 Stunden gelaufen und um diese Zeit hat man nur noch wenig Körperspannung, um sich abzufangen und da ist es passiert“, resümiert der dreifache Familienvater ein paar Tage nach seinem 24-Stunden-Marsch. Müdigkeit und Konzentration sowie die Dunkelheit tun da ihr Übriges. „Ich hätte es so gern geschafft und wenn ich meinen Fuß nicht vertreten hätte, hätte ich die 100 Kilometer gut gemeistert“, ist er sich sicher.

Bestens gerüstet ging Jens Schurat an den Start

Als er an dem Samstagmorgen um genau 10 Uhr seinen Marsch antrat, war er für alle Eventualitäten bestens gerüstet. Das nasskalte Wetter war dabei eine echte Herausforderung. „Einmal musste mich mein Kumpel mit neuen Klamotten versorgen und ich habe mir am Straßenrand schnell was Trockenes angezogen.“ Der Weg führte ihn durch r Wälder und über Feldwege mit viel Matsch. Sein Marsch ging von Apfeltrach nach Ottobeuren, Memmingen, Rot an der Rot, Holzgünz und dann eigentlich wieder zurück nach Apfeltrach. Der Boden war durch die Nässe schlammig geworden und doch war er zeitlich gut dabei. „Ich wäre um 10 Uhr am nächsten Tag in Apfeltrach eingelaufen. Trotz der schwierigen Wetterverhältnisse lag ich gut in der Zeit.“ Kleinere Märsche mit bis zu 70 Kilometer ist Schurat schon öfter gegangen. „Eigentlich läuft man bei sowas am späten Nachmittag los, damit die Müdigkeit tagsüber auftritt“, erzählt er. Die Nacht fordere die Konzentration enorm und sei pure Kopfsache.

Über Facebook konnte man den Lauf Schurats verfolgen

Doch da es sich um einen Spendenmarsch handelte, ist er vormittags losgelaufen, damit man ihn über Facebook verfolgen konnte. Sein Freund Steven Dornbusch ist in Sachsen ebenfalls 100 Kilometer für die Charity-Aktion gelaufen und musste nach neuneinhalb Stunden und 51 gelaufenen Kilometern abbrechen. Sein Körper hat nach einer kurzen Pause rebelliert, berichtet er in Facebook. Jens Schurat kennt das Problem mit Pausen: „Wenn man eine Pause macht, dann kommt recht schnell die körperliche Erschöpfung und wenn man weiterlaufen möchte, dann kommt man ganz schwer wieder rein.“ Übelkeit, Bauchschmerzen oder Durchfall seien die Folge. Aus diesem Grund hat er keine richtige Pause gemacht und ist die 17 Stunden durchgelaufen.

Dank seiner Kompressionssocken blieben seine Füße heil, nur eine kleine Stelle an einer Ferse war gerötet und auch der gefürchtete Muskelkater danach, blieb aus. „Sonst nichts, körperlich haben mir die über 70 Kilometer nichts gemacht. Ich war in Topform, wenn das mit dem Umknicken nicht gewesen wäre“, berichtet er und der innerliche Ärger lässt sich nicht verbergen.

Besonders erfreut war er über die durchwegs positive Resonanz der Aktion. Auch die Freiwillige Feuerwehr Apfeltrach möchte mit einer Spende an „99 Kinderaugen sollen leuchten“ helfen.

„Es war eine Grenzerfahrung, die ich nicht mehr missen möchte“, lautete das Endfazit und eines ist Jens Schurat schon jetzt klar: er wird sein persönliches Ziel, 100 Kilometer am Stück zu wandern, noch umsetzen, aber dann nur noch in einer angenehmeren Jahreszeit. Wer sich genauer über die Aktion informieren möchte, wird unter https://kinderaugen-sollen-leuchten.de/ fündig.

