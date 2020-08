vor 35 Min.

Mission Klassenerhalt: Fitnesskur für Union Berlin

Plus Auch die Fans wollen sehen, wie sich der Bundesligist in Bad Wörishofen auf das „verflixte“ zweite Jahr im Oberhaus vorbereitet.

Von Helmut Bader

Ankommen, kurz durchschnaufen, dann ging es auch schon los: Fußball-Bundesligist FC Union Berlin ist nach der Ankunft am Montagnachmittag am Dienstag gleich in die Vollen gegangen.

Beim Mannschaftsspiel im Stadion am Unteren Hart war Trainer Urs Fischer an der Seitenlinie nicht zu überhören: „Da hättest du ein Tor machen können und machst es nicht“, kritisierte er. Doch überwiegend waren es lobende Worte wie „Richtig, gut so!“ oder „Weiter so!“ waren zu vernehmen.

Mit dem Mannschaftsbus im Panzerplatten-Design ins Luxushotel

Der Mannschaftsbus im Panzerplatten-Design brachte das Team dann wieder ins Luxushotel „Der Sonnenhof“, wo Journalisten auf die Spieler warteten. Marius Bülter, Robert Antrich und Neuzugang Robin Knoche mussten viele Fragen zum angeblich so verflixten zweiten Jahr in der Bundesliga beantworten, auf das sich das Team vorbereitet. Sehr angetan zeigten sie sich von den Bedingungen am Stadion oder im Hotel. Es sei alles sehr ruhig hier, weshalb es sich gut arbeiten ließe. Auch das Wassertreten wollen die Spieler bald ausprobieren.

Fußball-Bundesligist Union Berlin bereitet sich in Bad Wörishofen auf die zweite Saison in der höchsten deutschen Spielklasse vor. Video: Markus Heinrich

Ursprünglich hatte Union Berlin das Trainingslager in Österreich geplant. Doch wollte man in der Corona-Krise vorsichtshalber lieber in Deutschland bleiben. So kam das Team auf Vermittlung von Axel Morel nach Bad Wörishofen, wo bis zum 25. August trainiert wird.

So lief Tag eins im Trainingslager von Union Berlin in Bad Wörishofen:

