vor 8 Min.

Mission Klassenerhalt: Union Berlin trifft in Bad Wörishofen ein

Union Berlin im Trainingslager in Bad Wörishofen. Der Mannschaftsbus der "Eisernen" steht am Montag, 17. August, vor dem Luxushotel Steigenberger "Der Sonnenhof" direkt am Kurpark von Bad Wörishofen.

Plus Der Fußball-Bundesligist aus Berlin bringt seinen Königstransfer Max Kruse mit ins Unterallgäu. So lief der erste Tag in der Kurstadt.

Von Markus Heinrich

Die „Eisernen“ sind da – und man sieht es auch. Der Mannschaftsbus des 1. FC Union Berlin fällt mit seinem Stahlplatten-Design vor der edlen Fassade des Luxushotels Steigenberger „Der Sonnenhof“ schon von Weitem auf. Die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten traf am Montagnachmittag zum Trainingslager in Bad Wörishofen ein.

Mit dem Flugzeug ging es nach München und von dort aus im Teambus zum Mannschaftshotel in der Unterallgäuer Kurstadt. Den Rest des Tages nutzte das Team um den bekanntesten Neuzugang Max Kruse dann für einen lockeren Lauf am Kurpark und für ein paar Einheiten im Kraftraum.

Vom FCA an die Spree: Andreas Luthe spielt in der neuen Saison für die „Eisernen“

Mit Angreifer Kruse, dem 14-maligen Nationalspieler, will Union auch im zweiten Erstliga-Jahr den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen. In Bad Wörishofen sollen dazu die Grundlagen erarbeitet werden. Mit in Bad Wörishofen dabei ist auch Andreas Luthe, ein weiterer Neuzugang. Der Torhüter kam vom Bundesliga-Konkurrenten FC Augsburg in die Hauptstadt.

Ein großer Name ist dagegen in Bad Wörishofen nicht mit dabei

Nicht zu sehen bekommen die Allgäuer Fußballfans dagegen Neven Subotic. Der einstige Star von Borussia Dortmund verlässt die Berliner und ist nicht nach Bad Wörishofen mitgereist.

Das Stadion am Unteren Hart ist derweil bereit für den Auftritt der Eisernen. Am Montag wurden dort noch letzte Aufbauarbeiten erledigt, bevor es dann am Dienstag, 18. August, losgeht. Bis zum 24. August trainieren die Berliner dann in Bad Wörishofen.

Zuletzt machten Union-Verantwortliche den Fußballfans im Allgäu Hoffnung, dass Fans beim Training womöglich zuschauen dürfen:

Union Berlin im Trainingslager: Dürfen Fans zuschauen?

