vor 50 Min.

Missionare kommen nach Türkheim

In der Pfarreiengemeinschaft Türkheim findet vom 20. bis 29. September eine Missionarische Woche statt. In dieser Zeit ist einiges geboten.

Nach einjähriger Vorbereitung beginnt am Freitag, 20. September, um 18 Uhr die Missionarische Woche in der Pfarreiengemeinschaft Türkheim. Erwartet werden rund 30 Missionare zwischen 18 und 35 Jahren. Im Zentrum stehen die Hausbesuche, bei denen sie über ihren Glauben sprechen werden. Viele der jungen Leute kommen vom christlichen Orientierungsjahr „Basical“. Organisiert wird die Missionarische Woche vom Institut für Neuevangelisierung und dem Bischöflichen Jugendamt in Augsburg zusammen mit der Pfarreiengemeinschaft. Die erste Probe des Projektchores ist bereits am heutigen Montag um 17.30 Uhr im Pfarrheim Türkheim. Teilnehmen können alle, die gerne singen.

Am Samstag, 21. September, findet um 18.18 Uhr ein Jugendgottesdienst mit Jugendpfarrer Tobias Wolf und Diakon Gerhard Rummel im Jugendzentrum Irsingen statt mit anschließendem Abend für die Jugend (bis 22.30 Uhr).

Am Sonntag, 22. September, beginnt nach dem Familiengottesdienst um 10 Uhr der Familiensonntag mit dem Thema „Glaube als Familie leben“.

Am Montag, 23. September, in Amberg und amFreitag, 27. Septemberin Wiedergeltingen gibt es jeweils um 9 Uhr einen Kaffeetreff mit geistlichem Impuls.

Am Montag, 23. September, findet um 20 Uhr ein Abend nur für Männer mit Pfarrer Milz statt.

Am Dienstag, 24. September, ist im Pfarrheim Türkheim um 20 Uhr Josef Müller zu Gast, der als sehr erfolgreicher Steuerberater mit dem Gesetz in Konflikt kam. In seinem Buch „Ziemlich beste Schurken“ schreibt er ausführlich über diese Zeit. Am Nachmittag treffen sich dort um 14 Uhr die Senioren.

Mittwoch, 25. September, ist ab 20 Uhr nur für die Frauen reserviert, im Pfarrheim Amberg mit Katharina Weiß und Schwester Mechthild Steiner.

Donnerstag, 26. September, bringt einen Jugendabend für 18- bis 35-jährige Teilnehmer im Pfarrheim Türkheim, in Amberg einen Abend Ehepaare („Liebe leben“), jeweils um 20 Uhr.

Am Freitag, 27. September, trifft man sich im Pfarrheim Wiedergeltingen um 20 Uhr zum Vortrag von Schwester Theresia Mende mit Gedanken zur Zeit nach der Missionarischen Woche.

Samstag, 28. September, bietet wieder ein Programm für Kinder. 9 bis 13 jährige Jungen und Mädchen treffen sich im Pfarrheim zu einer Anbetungsnacht. Für alle anderen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen findet der Höhepunkt der Missionarischen Woche in der Pfarrkirche statt: der Abend der Versöhnung um 19 Uhr.

Den Abschluss der Missionarischen Woche bildet am Sonntag, 29. September, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Türkheim der Festgottesdienst mit Domvikar Florian Markter und dem Projektchor. (mz)

