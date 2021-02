14:23 Uhr

Mit 20 Euro fing es an: Hilfsaktion mit Wurzeln in Mindelheim

Familie Kinzel hat Essen für Obdachlose in Augsburg spendiert. Die Aktion hat ihren Ursprung in Mindelheim.

Plus Ein Obdachloser spendet auf dem Street-Food-Markt in Mindelheim Geld und inspiriert damit einen Gastronom zu einer Hilfsaktion.

Die Geschichte ging Manfred Kinzel nicht mehr aus dem Kopf. Es war im Sommer 2019, als er mit seinem Lastwagen an der Streetfootaktion auf der Schwabenwiese in Mindelheim teilnahm. Kinzel ist Gastronom des Familienunternehmens Eventcooking Moosburg. An besagtem Sommertag trat plötzlich ein älterer Herr an sein Fahrzeug. Leider ist bis heute nicht bekannt, wie er heißt und wo er lebt. Dieser Unbekannte drückte Kinzel 20 Euro in die Hand und bat ihn, „bei Gelegenheit einen Obdachlosen kostenlos zu bewirten“. Daraus ist eine ganz besondere Hilfsaktion entstanden.

Kinzel war etwas verwundert über diese Bitte. Doch kurz danach erfuhr er, dass der ältere Mann selbst ein Obdachloser war. Der Gastronom erzählte die Geschichte seiner Familie. „Wir waren tief berührt und bewegt von dieser Geste der Solidarität“, erzählt er. Und sie haben sich überlegt, selbst etwas für Obdachlose zu tun.

Der Foodtruck fuhr zum SKM nach Augsburg und bekochte rund 60 Obdachlose

Die Familie beschloss deshalb, mit ihrem Foodtruck zum SKM Augsburg in die Klinkertorstraße zu fahren. Einen Tag lang versorgten sie dort bei der Wärmestube rund 60 Obdachlose und Bedürftige und bereiteten ihnen einen reichhaltigen Spezial-Burger mit Pommes frisch zu. Die Gäste der Wärmestube waren alle begeistert. „Der darf öfter kommen“, sagte ein Mann.

Der SKM Augsburg ist für den Betrieb seiner Wärmestube auf Essensspenden angewiesen. In den Zeiten jetzt ist das viel schwieriger geworden. Essenslieferanten wie Kantinen, die nicht genutzte Speisen an die Wärmestube abgeben, sind geschlossen. „Da wird es bei uns schon recht problematisch und schwierig, die kostenlose tägliche Essensausgabe zu gewährleisten“, sagt Christine Weser, die Leiterin der Wärmestube. Die Benefizaktion kam wie gerufen, nachdem das Wärmestuben-Zelt des SKM Augsburg nur von Montag bis Freitag geöffnet ist und es am Wochenende warmes Essen nur zum Mitnehmen gibt. (mz)

Hier sehen Sie Bilder vom Streetfood-Festival in Mindelheim:

51 Bilder Nass ist das Street-Art-Food-Festival 2019 Mindelheim Bild: Ulla Gutmann

Lesen Sie auch: