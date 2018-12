14:15 Uhr

Mit Baseballschläger auf Klausen losgegangen

Beim Klausentreiben in Türkheim - hier ein Foto aus früheren Jahren - wurden Klausen von Besuchern attackiert.

Zwischenfall beim Türkheimer Klausentreiben. Einer der Angegriffenen wird am Kopf verletzt.

Zwei junge Männer sind beim Türkheimer Klausentreiben mit Baseballschläger und Glasflasche auf mehrere Klausen losgegangen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Angriff am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der Maximilian-Philipp-Straße in Türkheim. Bei der Auseinandersetzung wurde einer der Klausen nach Polizeiangaben am Kopf verletzt. Er zog sich eine Platzwunde zu.

Die beiden Angreifer aus dem Ostallgäu müssen nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. (m.he)

